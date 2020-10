Miliardowe straty najlepszej ligi baseballowej

Major League Baseball (MLB) z powodzeniem przebrnęła przez skrócony pandemią sezon 2020, ale poniosła stratę 3,1 mld USD — poinformował portal Front Office Sports.

Najważniejszyca amerykańska liga baseballu spodziewała się przychodów na poziomie 10 mld USD, a wygenerowała zaledwie 3 mld. Nie pomógł ostry plan oszczędnościowy. Rozgrywki zakończyły się pod koniec października mistrzostwem klubu Los Angeles Dodgers. Opóźniony i skrócony z powodu wybuchu pandemii sezon zdewastował jednak budżety większości klubów, które zmuszone były do cięcia wydatków i zwolnień pracowników. Drużyna Atlanta Braves np. przeprowadziła redukcję etatów po zanotowaniu w okresie kwiecień-czerwiec spadku przychodów o 95 proc. r/r. MLB jest jedną z czterech najważniejszych lig zawodowych w USA, obok futbolowej NFL, koszykarskiej NBA i hokejowej NHL. Koszykarze przerwali rozgrywki tuż przed fazą playoffs, ale wznowili je w połowie wakacji, grając w tzw. bańce na Florydzie. Co ciekawe — tytuł również trafił do Los Angeles, bo najlepsi byli zawodnicy Lakers.