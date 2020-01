Milion dwunastolatków

W 2019 r. w Polsce zarejestrowano ponad 1,6 mln aut osobowych i dostawczych. Milion to nastoletnie auta z zagranicy.

Zainteresowanie używanymi samochodami z zagranicy nie słabnie. Miniony rok był kolejnym, w którym do kraju przywieziono ich ponad 1 mln, osobowych i dostawczych (o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t). Wydziały komunikacji wydały tablice rejestracyjne dla 1 009 184 pojazdów. To oznacza, że w 2019 r. do Polski przyjechało o 0,6 proc. używanych aut więcej niż rok wcześniej. Aż 91 proc. (928,3 tys.) to auta osobowe, a za 97 proc. importu odpowiadały osoby prywatne. 51 proc. kupowanych przez Polaków aut jest napędzanych silnikami diesla, 48,4 proc. benzynowymi, 0,5 proc. „innym” rodzajem napędu, a 0,1 proc. napędem elektrycznym. Co ciekawe — najpopularniejszym źródłem pozyskiwania używanych aut elektrycznych są Stany Zjednoczone. Na nieco ponad 1 tys. zarejestrowanych w 2019 r. aż 321 pochodziło zza oceanu. W pozostałych przypadkach najczęściej sprowadzano auta z Niemiec — pochodziło stamtąd ponad 582,7 tys. używanych aut. Kolejnymi popularnymi źródłami zakupu są: Francja (98,6 tys.) i Belgia (70,3 tys.).