Ministrerstwo Cyfryzacji: prawie 1,5 mld zł na dofinansowanie budowy sieci szybkiego internetu PAP

Od 4 września do 4 października będzie trwał nabór wniosków na dofinansowanie budowy dostępu do szybkiego internetu w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Na ten cel przeznaczyliśmy prawie 1,5 mld zł – przekazało we wtorek Ministerstwo Cyfryzacji.

