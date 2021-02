Misję na Marsa można przeżyć we własnym mieszkaniu

W czwartek rozpoczął się nowy etap podboju kosmosu. Łazik Perseverance ma wylądować na Marsie i zacząć zbieranie danych na temat Czerwonej Planety. Z tej okazji polska spółka Immersion przygotowała dla Smithsonian Channel aplikację rozszerzonej rzeczywistości Mission to Mars AR. Dzięki ścisłej i bezpośredniej współpracy z NASA, użytkownicy będą mogli odtworzyć marsjańską misję we własnym domu.

Łazik Preservance to najbardziej zaawansowane urządzenie, jakie kiedykolwiek badało czwartą planetę od Słońca. Na Marsie spędzi dwa lata, podczas których będzie zbierał próbki i szukał śladów życia. Samo lądowanie pojazdu mogą śledzić miliony osób na całym świecie.

Mission to Mars AR przedstawia w interaktywny sposób wybrane elementy wyprawy Perseverance w rozszerzonej rzeczywistości - od startu, przez lądowanie i eksplorację, po wizję przyszłej kolonizacji czwartej planety od słońca. Użytkownicy mogą również przekroczyć wirtualny “portal” na Marsa i obejrzeć najnowszy łazik w pustynnym krajobrazie czy też koncepcje futurystycznych budynków i pojazdów, które mogłyby znaleźć się na Marsie.

Aplikacja prezentuje dodatkowe ciekawostki na temat historii wypraw na Czerwoną Planetę wraz ze zdjęciami i materiałami dostarczonymi przez Smithsonian Channel i NASA. Dokładne modele pojazdów wykorzystywanych przez NASA na misjach mogą też posłużyć jako stworzony w rzeczywistości rozszerzonej rekwizyt do zdjęć - teraz każdy może się pochwalić fotografią z łazikiem we własnym salonie czy garażu.

- Prace nad konceptem rozpoczęły się we wrześniu, co dało nam bardzo mało czasu jak na przedsięwzięcie, którego się podjęliśmy. To drugi projekt, który robimy we współpracy ze Smithsonian Channel. Poprzedni, nominowany do Emmy Awards, Webby Awards czy SXSW – Apollo’ s Moon Shot AR – zajął nam prawie pół roku, więc wiedzieliśmy, że czasu będzie mało. Każdy z elementów aplikacji był konsultowany z NASA oraz ze Smithsonian Institute – państwową organizacją ze Stanów Zjednoczonych zrzeszającą najbardziej rozpoznawalne muzea na świecie, w tym National Air and Space Museum w Waszyngtonie - opowiada o powstawaniu aplikacji Bartosz Rosłoński, Członek Zarządu Immersion.

Sam łazik Perseverance (nazywany pieszczotliwie Percy) jest cudem techniki i najnowszym osiągnięciem ludzkości w eksploracji kosmosu. Wyposażony w 23 kamery, robotyczne ramię o długości ponad 2 m, spektroskopy i lasery pojazd będzie wspierany przez Ingenuity - pierwszy helikopter przystosowany do lotów na Marsie.

- Kibicujemy Percy’emu. Mamy nadzieję, że znajdzie dowody na istnienie życia na Marsie w przeszłości. Dzięki rozszerzonej rzeczywistości, chcemy by misja, przeprowadzana ponad 160 milionów km od Ziemi, mogła być przeżyciem dla każdego w jego własnym domu. Ta innowacyjna technologia pozwala nam wszystkim doświadczyć tej wyprawy z pierwszej ręki - od startu rakiety po sterowanie łazikiem i latanie dronem. Dzięki aplikacji można też wiele się nauczyć o technologii, która stoi za najnowszą misją NASA - mówi Charles Poe, starszy wiceprezes ds. produkcji globalnej i powstających technologii Smithsonian Channel.