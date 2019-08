Mniej znaków zapytania w IP Box

Objaśnienia Ministerstwa Finansów to istotny krok w rozstrzyganiu wątpliwości przedsiębiorców, którzy chcą korzystać z podatkowej ulgi na B+R

Od początku roku obowiązuje rozwiązanie podatkowe, które zachęca przedstawicieli biznesu do prowadzenia działalności B+R w Polsce. Dzięki mechanizmowi IP Box firmy uzyskujące dochody z praw własności intelektualnej mogą skorzystać z preferencyjnej stawki w wysokości 5 proc. Prowadzone przez spółki projekty badawcze mogą trwać od kilku miesięcy do nawet kilkunastu lat. Wszystko zależy od poziomu zaawansowania i specyfiki branży, której dotyczą.

Co ważne, innowacyjne przedsięwzięcia powinny mieć jasno wytyczony cel. Warto, aby firmy zdefiniowały, jakich produktów końcowych oczekują. Niezbędny jest też plan badań i wdrożenia rezultatów projektów. Istotny jest także rozkład jazdy prac przedwdrożeniowych i prognoza wpływu efektu przedsięwzięć na otoczenie biznesowe.

Niełatwe decyzje

Niedawno Ministerstwo Finansów (MF) opublikowało objaśnienia dotyczące IP Box. Odpowiadają one na pytania, kiedy projekty przedsiębiorstw są pracami badawczo-rozwojowymi. Dotychczas przedstawiciele biznesu w rozstrzyganiu tych wątpliwości byli zdani na siebie.

Zgodnie z zapisami ustawy o CIT działalność B+R jest związana z wytworzeniem, rozwinięciem lub ulepszeniem własności intelektualnej. Firma powinna podejmować tego typu projekty systematycznie i wykorzystywać zasoby wiedzy do tworzenia nowych rozwiązań. Badania naukowe dzielą się na podstawowe i aplikacyjne. Pierwsze obejmują prace empiryczne lub teoretyczne i nie muszą mieć zastosowania komercyjnego. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku badań aplikacyjnych. Ich celem jest zdobycie wiedzy i umiejętności oraz opracowanie nowych lub znacząco ulepszonych produktów, procesów i usług. W ostatnim czasie wielu przedsiębiorców zwracało się do dyrektora Krajowej Izby Skarbowej (KIS) o indywidualne interpretacje podatkowe dotyczące systematyczności prac B+R. Wskazywał on, że wspomniane prace powinny być prowadzone regularnie, a nie incydentalnie. Przedsiębiorcy pytali też, czy prace spółki nad innowacyjnymi systemami informatycznymi spełniają definicję działalności B+R, która uprawnia do skorzystania z ulgi mimo planowanego uzyskiwania przychodów z wypracowanych rozwiązań.

— Dyrektor KIS wskazał, że podlegające odliczeniu prace B+R muszą być prowadzone w sposób systematyczny przy jednoczesnym założeniu, że podatnik będzie nadal je podejmował i realizował w późniejszym terminie — podkreśla Błażej Czajkowski, starszy menedżer w Crido.

Kryterium do spełnienia

Z opublikowanych przez MF objaśnień wynika, że spełnienie kryterium systematyczności nie jest uzależnione od ciągłości działań B+R ani od istnienia planu ich prowadzenia w przyszłości.

— Wystarczy, że podatnik przeprowadzi chociażby jeden projekt badawczo-rozwojowy i przyjmie dla niego określone cele do osiągnięcia, harmonogram, wskaże zespół badawczy i zasoby techniczne. Wówczas taka działalność może być uznana za systematyczną, czyli prowadzoną w sposób metodyczny, zaplanowany i uporządkowany — zaznacza Błażej Czajkowski.

Zwraca uwagę, że firmy znad Wisły w zbyt małym stopniu korzystająz dostępnych zachęt podatkowych. IP Box i ulga B+R pozwalają przedsiębiorstwom uzyskać pieniądze na dalszy rozwój i prowadzenie innowacyjnych projektów. Nie ma znaczenia wielkość firmy ani branża, w której działa. Komisja Europejska co roku publikuje Europejski Ranking Innowacyjności. Obejmuje on państwa członkowskie UE, a także Islandię, Izrael, Macedonię Północną, Norwegię, Serbię, Szwajcarię, Turcję i Ukrainę. W tym roku po raz pierwszy europejskie dokonania w rozwijaniu nowatorskich projektów przewyższyły osiągnięcia Stanów Zjednoczonych. Do czołowych innowatorów na Starym Kontynencie należą państwa skandynawskie. Natomiast nasz kraj zajmuje w rankingu miejsce czwarte od końca.

— Ulga B+R i IP Box są ważnym krokiem w budowaniu ekosystemu innowacyjności w Polsce. Stanowią bardzo atrakcyjne wsparcie dla firm prowadzących działalność B+R. Jednak bez większego zaangażowania państwa w promocję ulg podatkowych nie dogonimy Czech czy Estonii. Wysokość PKB na mieszkańca, odsetek osób zatrudnionych w produkcji zaawansowanych technologii i liczba firm realizujących badania plasują nas znacznie poniżej średniej UE — konkluduje Przemysław Gabrysiak, ekspert w dziale innowacji, ulg i dotacji w Ayming.

Sprawdź program konferencji "CFO Excellence 2019", 18 września 2019, Warszawa >>