Mocne osłabienie nastrojów dużych japońskich przedsiębiorstw i usługodawców

Nastroje dużych japońskich przedsiębiorstw mocno osłabły we wrześniowym oszacowaniu, spadając najmocniej od ośmiu miesięcy. Obawiają się przede wszystkim negatywnego wpływu zduszenia ożywienia gospodarczego w Chinach zarówno na globalną gospodarkę, jak i krajową. Słabo przedstawia się też morale usługodawców, donosi Reuters.

Zgodnie z badaniem Reuters Tankan, mierzący morale dużych przedsiębiorstw wskaźnik odnotował we wrześniu 2023 r. gwałtowną zniżkę do 4 pkt z 12 pkt w sierpniu. To najmocniejszy spadek wskaźnika od stycznia br. kiedy to zapikował o 14 pkt.

Badanie, które obejmuje ponad 500 największych japońskich podmiotów pokazuje, że głównym problemem pozostają wysokie koszty surowców oraz słaby popyt zarówno wewnętrzny, jak i zewnętrzny. Czynnikami negatywnie wpływającymi na prowadzoną działalność i utrzymującymi ryzyko na wysokim poziomie są też wojna na Ukrainie i napięcia polityczno-handlowe na osi Waszyngton-Pekin.

Co gorsze, pogorszyły się również nastroje wśród przedstawicieli sektora usługowego, dominującego w japońskiej gospodarce. Wskaźnik dla spółek nieprodukcyjnych spadła o 9 pkt do poziomu 23 pkt we wrześniu, notując największą zniżkę od maja 2020 r.