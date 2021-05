MŚP skorzystają z doświadczeń innowatorów

Ponad 200 pracowników i szefów firm zgłosiło się do AMI. Będą sprawdzać, jak z wprowadzaniem nowinek radzą sobie najlepsi przedsiębiorcy.

Już po raz trzeci Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) rekrutowała menedżerów i ich podwładnych do programu szkoleniowo-doradczego. Do Akademii Menadżera Innowacji (AMI) mogła zgłosić się każda firma bez względu na branżę i wielkość. Na mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa czeka wsparcie w wysokości 80 proc. kosztów kwalifikowanych projektu, w przypadku dużych przedsiębiorstw będzie to 50 proc.