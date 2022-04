Nikołaj Kobriniec, szef departamentu współpracy europejskiej w rosyjskim MSZ miał podkreślać, że Rosja dysponuje wystarczającym „marginesem bezpieczeństwa”.

- Unia Europejska nie jest centrum wszechświata – oświadczył.

fot. Bloomberg

Rosja została ukarana bezprecedensowymi sankcjami za napaść na Ukrainę. Wycofało się z niej kilkaset międzynarodowych firm, a USA i Wielka Brytania ogłosiły, że nie będą już kupować rosyjskiej ropy i gazu. Według ostatnich szacunków, sankcje przyczynią się do spadku PKB Rosji o ok. 10 proc. w tym roku. Prawdopodobnie pierwszy raz od upadku ZSRR doświadczy dwuletniej recesji. Oficjalnie inflacja wynosi w Rosji już ponad 15 proc. W wielu regionach kraju doszło do gwałtownego wzrostu dóbr codziennego użytku i podstawowych produktów spożywczych.