Pandemiczny rok nie był taki zły, ale w 2021 deweloper chce wprowadzić do sprzedaży dwa razy więcej mieszkań.

W ubiegłym roku Murapol nie zrealizował założonych celów. Planował utrzymać sprzedaż na poziomie 3-3,5 tys. mieszkań i przekazać nabywcom 3,5-4 tys. Tymczasem klienci odebrali klucze do 2922 lokali, co oznacza spadek o 6,5 proc. Mimo to spółka jest z siebie zadowolona.