Musk dolał oliwy do ognia spekulacji na GameStop

Wartość rynkowa GameStop przekroczyła 10 mld USD dzięki szaleństwu spekulacyjnemu rozpoczętemu przez grupę z serwisu Reddit. Swoje dołożył ostatnio także Elon Musk, informuje Reuters.

Akcje GameStop zdrożały we wtorek o 92 proc. Na początku roku wartość amerykańskiej sieci sklepów z grami wideo wynosiła 1,2 mld USD. Obecnie jest już dziesięciokrotnie większa. To skutek gorączki spekulacyjnej rozpętanej przez uczestników grupy Wallstreetbets z serwisu Reddit, którzy podbijają kursy spółek technologicznych, głównie takich, które lata świetności mają już za sobą.

Elon Musk, fot. Bloomberg

We wtorek na szalony wzrost kursu GamesStop zareagował Elon Musk. Szef Tesli i SpaceX napisał na swoim koncie na Twitterze: “Gamestonk!!”, dodając link do grupy Wallstreetbets, której uczestnicy nazywają go “Papa Musk”. “Stonks” to żargonowe określenie akcji. Po wpisie Muska cena akcji GameStop rosła nawet o ponad 50 proc. w handlu posesyjnym, a ostatecznie o prawie 42 proc.

Elon Musk i członkowie grupy Wallstreetbets nie przepadają za inwestorami grającymi na spadek kursów spółek, co wskazywane jest przez niektórych jako jedna z motywacji stojących za spekulacyjnym podpijaniem kursów. Tzw. krótka sprzedaż na akcjach GameStop ma już ok. 5 mld USD straty w ujęciu mark-to-market w tym roku.