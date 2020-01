Na giełdach w Europie wzrosty indeksów

Na giełdach w zachodniej Europie indeksy rosną po wcześniejszych wahaniach. Uwaga inwestorów tego dnia kieruje się na wyniki kwartalne spółek i wieczorną decyzję amerykańskiej Rezerwy Federalnej. Na rynkach nadal utrzymuje się jednak niepokój związany z roznoszeniem się groźnego wirusa z Chin, informują maklerzy.

Benchmarkowy wskaźnik Stoxx 600 Europe zwyżkuje o 0,3 proc. Kontrakty na 3 najważniejsze indeksy w USA rosną po 0,21-0,31 proc. W Azji Nikkei 225 zyskał 0,71 proc., a Hang Seng spada o 2,8 proc. Rynki w Chinach są jeszcze zamknięte - od 24 stycznia.



W Europie akcje spółki Software tanieją o 11 proc. po gorszych od prognoz danych kwartalnych. Przychody spółki w IV kw. 2019 wyniosły 255,0 mln euro wobec prognoz 263,0 mln euro.



LVHM zniżkuje o 1,3 proc. po osłabieniu wyników w IV kw. w reakcji na trwające w tym czasie protesty w Hongkongu.



De Longhi zwyżkuje o 6,2 proc. pomimo słabszych danych za IV kw., ale dobrych rocznych wynikach sprzedaży.



Kloeckner drożeje o 4 proc. po podwyższeniu ceny docelowej dla akcji tej spółki przez analityków Metzler.



Temenos drożeje o 6,7 proc. - najmocniej od XII 2018 r. Będzie strategiczne partnerstwo tej spółki z Google Cloud Anthos.



Billerudkorsnas zyskuje 7,4 proc. Spółka zapowiedziała wypłatę dywidendy.



Zwyżkują producenci półprzewodników, w tym AMS i Dialog Semiconductor w reakcji na dobre wyniki amerykańskie spółki Apple Inc., które okazały się wyższe od rynkowych prognoz.



Tymczasem inwestorzy czekają na wieczorną decyzję amerykańskiej Rezerwy Federalnej w sprawie stóp procentowych. Analitycy oczekują, że benchmarkowa stopa procentowa pozostanie bez zmian. o 20.30 rozpocznie się konferencja prasowa prezesa FOMC.



Z pola widzenia rynków nie schodzi sprawa epidemii koronawirusa w Chinach i roznoszeniu się go na inne kraje.



Według danych przekazanych w środę przez chińską państwową komisję zdrowia epidemia koronawirusa zabiła już w Chinach 132 osoby, a u prawie 6 tys. osób potwierdzono zakażenie. Większość zgonów i zakażeń odnotowano w prowincji Hubei w środkowych Chinach, szczególnie w jej stolicy, Wuhanie, który jest ważnym ośrodkiem szkolnictwa wyższego.



Niektóre rządy lokalne postanowiły przedłużyć okres noworocznej przerwy, który trwa od 24 stycznia - o kolejny tydzień. Do 9 lutego wakacje przedłużyły między innymi miasta Szanghaj i Suzhou. We wtorek o podobnej decyzji poinformowały władze prowincji Guangdong, gdzie odnotowano jak dotąd ponad 240 osób zakażonych wirusem.



Nowy koronawirus jest już w kilkunastu innych państwach, w tym w Tajlandii, na Tajwanie, w Japonii, Korei Południowej, Sri Lance, USA, Wietnamie, Singapurze, Malezji, Nepalu, Australii, Kanadzie, Francji, Niemczech.



Inwestorów nieco uspokoiły informacje z USA - że Biały Dom nie zwrócił się o zawieszenie lotów na linii USA-Chiny.



Tymczasem linie lotnicze British Airways w środę rano zawiesiły do odwołania wszystkie bezpośrednie loty między Wielką Brytanią a kontynentalnymi Chinami po tym, gdy we wtorek wieczorem brytyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało zalecenie dla obywateli brytyjskich, by powstrzymali się od podróży do Chin kontynentalnych, o ile nie jest to niezbędne. Zalecenie nie dotyczy dwóch specjalnych regionów autonomicznych ChRL - Hongkongu i Makau.



Na rynku walutowym euro jest wyceniane po 1,1003, niżej o 0,2 proc. Japoński jen w górę o 0,1 proc. do 109,09 za 1 USD. Brytyjski funt spada o 0,1 proc. do 1,3010 USD.



Rentowność 10-letnich UST wynosi 1,63 proc. - niżej o 2 pb, niemieckich 10-letnich papierów skarbowych spada o 2 pb do -0,36 proc., a brytyjskich 10-latek - spada o 2 pb do 0,532 proc.



Ropa na NYMEX w N.Jorku drożeje o 1,3 proc. do 54,15 USD/b.



Złoto jest po 1.568,87 USD za uncję, wyżej o 0,1 proc.



Swoje wyniki finansowe podadzą w środę m.in. GE, Boeing i Facebook.