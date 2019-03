Na giełdach w Europie zwyżki

Na europejskich giełdach w piątek indeksy rosną. To na rynkach najlepszy kwartał od 4 lat - podają maklerzy.

Zobacz więcej Stoxx 600 od początku roku

Indeks Stoxx 600 rośnie o 0,4 proc. Benchmark ten może w tym kwartale zaliczyć zwyżkę o 12 proc., a to byłby najlepszy wynik od I kw. 2015 r.



Akcje detalisty H&M zwyżkują o 15 proc. - najmocniej od września 2018 r. To reakcja na bardzo dobre wyniki w I kwartale. Spółka podała, że w I kw. jest zysk przed opodatkowaniem wyniósł 1,04 miliarda koron, podczas gdy analitycy spodziewali się zysku w wysokości 677,8 mln koron.



W piątek mocno zyskuje też spółka Altice - na giełdzie w Amsterdamie jej akcje drożeją o 13 proc., najmocniej od listopada 2018 r., po lepszych od oczekiwań przychodach kwartalnych i prognozach.



O 10 proc. tanieją za to akcje spółki TUI, po wystosowaniu przez nią ostrzeżeń dotyczących zysku. TUI obniżyła swój guidance na 2019 r. z powodu uziemienia samolotów Boeing 737 MAX.



Tymczasem w piątek rząd Wielkiej Brytanii podda pod głosowanie projekt umowy wyjścia z Unii Europejskiej, ale bez deklaracji politycznej na temat przyszłych relacji ze Wspólnotą.



Chociaż przyjęcie umowy wystarczyłoby do opóźnienia brexitu do 22 maja, to jednak nie spełniłoby wymogów dotyczących ratyfikacji porozumienia.



Inwestorzy liczą za to na pozytywne sygnały z Pekinu w sprawie rozwiązania konfliktu handlowego pomiędzy USA a Chinami. W czwartek w Pekinie rozpoczęła się dwudniowa runda negocjacji ws. umowy handlowej USA-Chiny.



Jak zapowiedział Lary Kudlow, doradca ekonomiczny Białego Domu, amerykańscy negocjatorzy są gotowi prowadzić rozmowy z Chinami przez tygodnie, a nawet miesiące, aby osiągnąć satysfakcjonujące USA porozumienie.



Ostateczne porozumienie USA-Chiny mogłoby położyć kres trwającemu od niemal roku sporowi handlowemu i wesprzeć globalne rynki - wskazują analitycy.



Na rynkach ropy notowane są zwyżki cen - WTI na NYMEX drożeje o 0,8 proc. do 59,75 USD za baryłkę. W trakcie czwartkowej sesji surowiec tracił nawet 2 proc. po tym, jak prezydent USA Donald Trump zatweetował do OPEC, aby kartel zwiększył produkcję surowca, bo ceny ropy "stają się za wysokie".



Niemcy podali już lepsze od oczekiwań dane o swojej sprzedaży detalicznej - w lutym sprzedaż wzrosła mdm o 0,9 proc., wobec oczekiwanego spadku o 1,0 proc., a rdr sprzedaż wzrosła o 4,7 proc. wobec prognoz +2,1 proc.



Przed godz. 10.00 pojawi się informacja z rynku pracy w Niemczech w marcu.