Na poprawę transportu

Warmia i Mazury dostaną blisko 30 mln zł rządowego wsparcia na remonty i budowę dróg lokalnych. Najwięcej trafi do powiatu elbląskiego.

Artur Chojecki, wojewoda warmińsko-mazurski, 13 czerwca podczas konferencji poinformował o liście 22 projektów gminnych i pięciu powiatowych, które zakwalifikowały się do rządowego dofinansowania (11 znalazło się na liście rezerwowej). Dotacje mają wspierać rozwój i konkurencyjność regionów poprzez budowę lokalnej infrastruktury. Z puli 1,3 mld zł Warmia i Mazury otrzymają ponad 29,8 mln zł.

Zobacz więcej ROZWÓJ REGIONU: Artur Chojecki, wojewoda warmińsko- -mazurski zaznacza, że wsparcie remontów i budów lokalnych dróg jest dla regionu bardzo ważne. Przyczyniają się bowiem do jego rozwoju gospodarczego i turystycznego. Fot. ARC

Jak zaznaczał wojewoda, projekt cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Do Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie wpłynęły 134 wnioski na łączną kwotę 175 mln zł. Spośród 27 zakwalifikowanych projektów największe dofinansowanie otrzymał powiat elbląski, który ze wsparciem o wartości 5 mln zł przebuduje drogę w Gronowie Elbląskim i przeprowadzi remont drogi Zwierzno — Markusy — Krzewsk. Duże dotacje dostały również gmina Sępopol, na przebudowę kilku ulic, oraz powiat piski, który przebuduje drogi Karpa — Turośl — Pisz.

Prace w ramach wytypowanych projektów mają się rozpocząć w drugiej połowie roku. Nie są to jedyne inwestycje poprawiające komunikację regionu ze wsparciem unijnym i rządowym, które warmińsko- -mazurskie otrzymało w ostatnich latach. 7 czerwca w sejmie Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury, wspomniał, że warmińsko-mazurskie na budowę 213 km dróg ekspresowychw ramach dziewięciu zadań otrzymało 8 mld zł, a na pozostałe — 700 mln. Zaznaczył również, że rząd wspiera także inwestycje kolejowe. Wartość obecnie realizowanych to 3,5 mld zł.

— Już wybudowane ekspresówki S7 i S22, będące w budowie S16, S51, S61 oraz dopiero planowane odcinki (S16 i S61) to drogi życia dla naszego województwa. To one przyczyniają się do rozwoju gospodarczego i turystycznego. Są łącznikiem naszego regionu z krajem, Europą Środkową, Południową i Zachodnią, a w przyszłości ułatwią i w znacznym stopniu przyczynią się do wzrostu wymiany gospodarczejrównież z Azją i Turcją, która wyrażazainteresowanie przystąpieniem do projektu Via Carpatia — zaznacza Artur Chojecki.

Jego zdaniem, realizacja inwestycji związanych z drogami ekspresowymi Via Carpatia i Via Baltica przyczyni się szczególnie do rozwoju wschodniej części województwa, gdzie wszystkie ekspresówki się skrzyżują. Cennym uzupełnieniem będzie modernizacja linii kolejowej RailBaltica, jednej z największych inwestycji kolejowych w Europie, która usprawni podróż z Warszawy przez Kowno i Rygę aż do Tallina.

W tej sprawie z Unii Europejskiej dobre wiadomości nadeszły trzy tygodnie temu. 6 czerwca Komisja Europejska op ublikowała projekt rozporządzenia CEF — Connecting Europe Facility, w który wpisana została trasa łącząca południe i północ Starego Kontynentu.

— Via Carpatia to duża szansa dla całej Polski, ale także dla nas. Choć w przyszłości będzie to miało pozytywny wpływ na region, to bardziej korzystną opcją byłaby wcześniejsza budowa Via Baltica — mówi Artur Chojecki.

Do końca realizacji projektów dotyczących kluczowych dróg w regionie jeszcze daleko, ale nie oznacza to, że obecnie nic się nie dzieje. Od początku czerwca wojewoda podpisuje umowy z lokalnymi władzami na realizację inwestycji w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-19. Skorzystają z niego 34 gminy i 14 powiatów, a łączna wartość zatwierdzonych inwestycji opiewa na ponad 100 mln zł, z czego dotacja z budżetu wojewody wyniesie 47,8 mln zł. W ramach programu z pieniędzy rządowych i samorządowych przebudowanych bądź wyremontowanych zostanie ponad 75 km dróg.