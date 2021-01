Poniedziałkowa sesja na amerykańskich rynkach akcji rozpoczęła się rekordem Nasdaq. Potem inicjatywę przejęła podaż.

Po rekordach z ubiegłego tygodnia znów do głosu doszły obawy, że wysokie wyceny zwiększają ryzyko korekty. Ostrożność inwestorów zwiększyło to, że w tym tygodniu kilkaset spółek opublikuje raporty kwartalne, m.in. giganci technologiczni: we wtorek Microsoft, a w środę Apple i Tesla.