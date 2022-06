W poprzednich latach najlepsze banki w social mediach wskazywali internauci. W tym roku wyboru dokonali eksperci i praktycy branży, którzy oceniali kanały banków na Facebooku, Instagramie, YouTubie i LinkedInie.

W skład kapituły weszli: Zofia Bugajna-Kasdepke (SEC Newgate CEE), Piotr Chmielewski (Social Media Now), Paweł Sołtys (Radio 357), Jan Zając (Sotrender), Mikołaj Winkiel (Brand24), Adam Zadrożny (ekspert storytellingu biznesowego), Franciszek Georgiew (Tigers), Mateusz Szymański (Puls Biznesu) i Wojciech Boczoń (Bankier.pl). Jury przyznało Złotego Bankiera w kategorii social media ING Bankowi Śląskiemu. Kolejne miejsca zajęły Bank BNP Paribas i mBank.

— W tym roku na szczególną uwagę zasługuje coraz większa różnorodność strategii komunikacyjnych. Warto podkreślić coraz częstsze wychodzenie poza tematykę stricte produktową i szerokie komunikowanie pomocy dla Ukrainy i Ukraińców czy też działania edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa transakcji i unikania oszustw. Wcześniej takie działania były rzadkością — należy wspomnieć wsparcie Strajku Kobiet przez mBank. Wiosną 2022 r. stały się niemalże standardem — mówi dr Jan Zając, założyciel i prezes xSotrender.

Mikołaj Winkiel z Brand24 podkreśla, że dzięki mediom społecznościowym banki mają możliwość pokazania się z lepszej, bliższej sercu klienta, strony.

— Większość nominowanych stara się kontrolować każdy kanał komunikacji, dzięki czemu jako klienci wiemy, że znajdziemy ich wszędzie. Dodatkowym plusem obecnej komunikacji jest jej przejrzystość oraz to, że widząc materiał reklamowy, od razu wiemy, o który bank chodzi. W obecnych czasach ta spójność jest bardzo ważna. Tegoroczny laureat robi to najlepiej, chociaż trzeba dodać, że walka była bardzo równa — mówi Mikołaj Winkiel.

Bardziej krytyczną ocenę ma Zofia Bugajna-Kasdepke z SEC Newgate CEE. Podkreśla, że większość banków swoje „bio” wykorzystuje do korporacyjnej formułki w konwencji prężenia muskułów. Inaczej jest z ING.

— Lider zestawienia pisze „wspieramy Wasze wizje i cele, duże i małe, inspirujemy i motywujemy do działania”. I rzeczywiście — dzięki swoim licznym akcjom udowadnia, że śledząc poszczególne kanały możemy nabyć nowe kompetencje finansowe. Krok dalej idzie BNP Paribas, który zwraca się do swojego odbiorcy „Świat Cię potrzebuje!”. Ta odezwa odzwierciedla pomysł na prowadzenie kanałów społecznościowych banku, spójnych i przemyślanych. Bank zachęca do angażowania się w misję zmiany przyszłości na lepszą i konsekwentnie przedstawia treści, które o tym mówią. Jest to świetny storytelling — uważa Zofia Bugajna-Kasdepke.

Podkreśla jednak, że znacząca część banków nie do końca wie, dla kogo i w jakim celu uruchamia profile w mediach społecznościowych.

— Nieustanne miganie komunikatem reklamowym lub chwalipostem o wyższości nad innymi nie pomaga w zjednywaniu odbiorcy. Stąd niskie zaangażowanie, mało reakcji i komentarzy. Widać, że liderzy rankingu są na wysokich miejscach dlatego, że nie traktują social mediów jak kolejnego billboardu — twierdzi Zofia Bugajna-Kasdepke.

Jej zdaniem większość banków korzysta z tego samego patentu graficznego i wybiera poprawny, lecz chłodny język.

— Komunikacja banków w social mediach ma więc urok automatycznej sekretarki, co w naturalny sposób ustawia komunikacją jednokierunkowo. To dość zawstydzający wynik, gdy na 14 analizowanych banków in plus wyróżniają się tylko trzy — mówi Zofia Bugajna-Kasdepke.

