Najlepsze innowacje fintech 2021 r.

Rozwiązanie poszukujące problemu – tak określa się złośliwie niektóre nowinki w sektorze finansowym. Zwycięzcy tegorocznej edycji Złotego Bankiera są na drugim biegunie.

Wykorzystanie sztucznej inteligencji w analizie obrazów, dronów w monitoringu nieruchomości i dostępu zewnętrznych instytucji do rachunku bankowego to nie pierwszyzna sektorze finansowym. Wyróżnione w tym roku rozwiązania pokazują jednak drugą twarz technologii – są skupione na wąskim, dobrze zdefiniowanym problemie, sprawdzają się w praktyce i stoją za nimi mierzalne biznesowe przesłanki.

Eksperci Bankier.pl, „Pulsu Biznesu” i Obserwatorium.biz wybierali w tym roku najlepsze innowacje spośród 50 zgłoszeń, pochodzących zarówno z instytucji finansowych, jak i od dostawców technologii. Jurorzy postanowili przyznać trzy równorzędne wyróżnienia w kategorii „Innowacja Fin-Tech”.

Pierwsze wyróżnienie trafiło do Warty. Ubezpieczyciel zaprzągł sztuczną inteligencję do analizy obrazu w likwidacji szkód komunikacyjnych. Algorytm weryfikuje, bazując na zdjęciach pojazdu, kosztorys przygotowywany przez warsztat. W razie wykrycia błędu sprawa kierowana jest do ręcznego sprawdzenia przez człowieka. Pozwoliło to przyspieszyć obsługę zgłoszeń, a dokumenty akceptowane przez sztuczną inteligencję przechodzą weryfikację w ciągu kilkunastu sekund. Warta stosuje automatyczny proces na szeroką skalę, a w ponad połowie przypadków sprawy nie muszą być rozpatrywane przez specjalistów.

Również druga nagrodzona innowacja związana jest z sektorem ubezpieczeń. Wyróżnienie przyznano Concordii z grupy Generali za zastosowanie dronów w szacowaniu szkód rolnych. Urządzenia wyposażone w lokalizatory GPS i kamery (w tym rejestrujące obrazy w paśmie podczerwieni i ultrafioletu) pozwalają stworzyć szczegółowe mapy ubezpieczanych upraw. Przetworzone dane umożliwiają wychwycenie zmian niewidocznych gołym okiem (np. uszkodzenia spowodowane przez deszcz w trudnodostępnych miejscach).

Trzeci wyróżniony to spółka Simpl z usługą Simpl.rent. Narzędzie przygotowano z myślą o wynajmujących nieruchomości. Pozwala szybko sprawdzić tożsamość, wiarygodność płatniczą i sytuację finansową potencjalnego najemcy. Rozwiązanie wykorzystuje możliwości stworzone przez otwartą bankowość, a aplikację dostarcza Kontomatik, dostawca usług AIS. Wynajmujący przesyła najemcy link. Klient potwierdza tożsamość i dochody, umożliwiając jednorazowy dostęp do swojego rachunku bankowego. Dodatkowo sprawdzany jest jego status w biurach informacji gospodarczej. Wynajmujący otrzymuje raport, z którego może dowiedzieć się m.in., czy przyszły najemca otrzymuje co najmniej dwukrotność czynszu na rachunek bankowy i nie ma długów odnotowanych w bazach.