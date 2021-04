Najlepsza karta kredytowa 2021

Citibank-BP Motokarta z oferty Citi Handlowego wygrała w XII edycji rankingu Złoty Bankier, w którym ocenialiśmy produkty finansowe.

Karty kredytowe mogą się wydawać „kopciuszkiem” oferty bankowej. Trend opisujący ich liczbę w portfelach klientów już od dobrych kilku lat powoli kieruje się w coraz niższe rejony osi Y, a banki nie eksponują tego produktu tak mocno jak np. kont osobistych. W przypadku kart kredytowych trudno też o znaczące zróżnicowanie oferty, która w efekcie nie za często się zmienia. Dla większości zgłoszonych do badania propozycji nie jest to debiut w rankingu, a wśród pozostałych ofert tylko jedna jest dostępna na rynku stosunkowo od niedawna – Citibank-BP Motokarta Citi Handlowego. To właśnie ona wygrała w tegorocznej edycji rankingu Złoty Bankier.

To kolejny sukces Citi Handlowego, który do tej pory po pierwsze miejsce sięgał z kartą kredytową Citi Simplicity. Po zmianie cennika dotychczasowego laureata najtańszą kredytówką na rynku została właśnie Citibank-BP Motokarta, nie dając konkurencji szans na wskoczenie na fotel lidera.

Podobnie jak przed rokiem w tegorocznej edycji rankingu najwięcej punktów, bo ponad połowę, przewidzieliśmy za parametry i opłaty podstawowe, zakładając, że korzystającemu z karty kredytowej będzie zależało przede wszystkim na tanim dostępie do dodatkowych pieniędzy. Brak opłaty za wydanie, wznowienie i obsługę karty, a także dostęp do wysokiego limitu oraz jeden z najdłuższych okresów bezodsetkowych na rynku – to właśnie tym wśród rywali wyróżnia się Citibank-BP Motokarta, która bez względu na profil klienta mogła sobie w tej kategorii dopisać sporo punktów. Punkty te okazały się zbawienne, bo bank zdecydowanie odstaje od konkurencji, jeśli chodzi o zarządzanie kartą w aplikacji mobilnej oraz dostępne płatności mobilne.

Z kolei banki, które plasują się ex aequo na drugim miejscu rankingu – Alior Bank (Mastercard OK!) i Santander Bank Polska (Visa Silver Akcja Pajacyk oraz 1|2|3), to dwie z czterech instytucji, które uzyskały najlepszy wynik za kluczowe parametry. Mimo identycznej punktacji łącznej, da się zauważyć różnice. Alior Bank zdobył kilka punktów więcej za brak opłaty za wznowienie karty oraz prowizji za przewalutowanie transakcji w walutach obcych, a także za dłuższy okres bezodsetkowy. Na korzyść kart Santandera przemawiają natomiast lepsze warunki rozłożenia zadłużenia na raty. Oba banki awansowały o kilka pozycji w stosunku do ubiegłorocznego rankingu.

Getin Bank, który zajmował w edycji z 2020 r. pozycję wicelidera, w tym roku musi zadowolić się trzecim miejscem. Zaproponowana przez bank karta kredytowa Standard to jedna z tańszych ofert na rynku. Niskie opłaty podstawowe, oprocentowanie obniżone do zera w przypadku rozłożenia zadłużenia na raty (nawet 72) to najmocniejsze punkty tej oferty. Niskim kosztom towarzyszy jednak nieco uboższa lista dostępnych usług dodatkowych. To tutaj bank najwięcej stracił w stosunku do konkurentów plasujących się nieco wyżej w zestawieniu.

W tej edycji po raz kolejny badanie oparliśmy na zróżnicowanych profilach klientów. Banki musiały zdecydować, która strategia jest lepsza – wybór jednej karty czy kilku odpowiednio dopasowanych m.in. do wieku, wysokości zarobków czy źródła osiąganego dochodu. Wygrał bank, którego oferta okazała się najbardziej uniwersalna, mimo że postawił tylko na jednego konia. Zdeklasowanie rywali w najważniejszej konkurencji było kluczem do zwycięstwa.

Szóste zwycięstwo nie będzie ostatnim

O tym, jak wygrywa z konkurencją nowa Citibank-BP Motokarta i czym bank zaskoczy rynek w czasach pandemii, mówi Katarzyna Przybyła, szefowa pionu niezabezpieczonych produktów kredytowych w Citi Handlowym.

Nowość na czasie Sukces e-commerce w czasach pandemii podsunął Citi Handlowemu pomysł na kolejną kartę, szytą na miarę zakupów online. Katarzyna Przybyła, szefowa pionu niezabezpieczonych produktów kredytowych, zapowiada, że podobnie jak Citibank-BP Motokartę bank wprowadzi ją na rynek z partnerem. Rob Tannenbaum

Bankier.pl: Citi Handlowy po raz kolejny zdobywa statuetkę za najlepszą kartę kredytową.

Katarzyna Przybyła: Tak, po raz szósty z rzędu!

Do tej pory była to zasługa karty Citi Simplicity, jednak tym razem postawili państwo na nową propozycję…

Katarzyna Przybyła: W tym roku cieszymy się z sukcesu naszej Karty Kredytowej Citibank-BP Motokarta. Jako lider rynku kart kredytowych przygotowaliśmy produkt, w którym zebraliśmy nasze najlepsze rozwiązania dla klientów. Brak opłaty rocznej, bezpłatne powiadomienia, a do tego zwrot wydatków za paliwo, zniżki w programie korzyści Citi Specials i jednocześnie identyfikator programu Payback, który pozwala zbierać punkty – to naprawdę świetne narzędzie do codziennych płatności. To też wynik wyjątkowej współpracy z naszym partnerem - BP.

Kilka miesięcy po wprowadzeniu do oferty Citibank-BP Motokarty weszły w życie gorsze warunki cenowe dla nowo wydawanych kart Citi Simplicity. Czy nie mieli państwo obaw, że zmiana cennika może osłabić wypracowaną przez lata pozycję Citi Simplicity, a nowy produkt może nie powtórzyć jej sukcesu?

Karta Kredytowa Citi Simplicity pozostaje bezpłatna – wystarczy wykonać nią miesięcznie transakcje na kwotę min. 1000 zł. To produkt, z którego nasi klienci nadal korzystają z zadowoleniem. Karta Kredytowa Citibank-BP Motokarta to natomiast produkt dla nieco innego profilu klienta.

Citibank-BP Motokarta nie ma sobie równych, jeśli chodzi o koszty użytkowania, jednak w porównaniu do konkurencji zarządzanie nią w aplikacji mobilnej jest nieco ograniczone.

Nie mogę się zgodzić! Blisko połowa naszych klientów aktywnych finansowo korzysta z banku przez telefon, poprzez aplikację mobilną oraz bankowość elektroniczną dostępną w technologii responsywnej. Dodatkowo cały czas udoskonalamy aplikację, aby bankowanie było jeszcze szybsze i wygodniejsze. Wprowadziliśmy oddzielny moduł do obsługi karty kredytowej. Ostatnie zmiany uwzględniły również dostęp do rozwiniętego modułu płatności i mobilną autoryzację transakcji. To też możliwość skorzystania z indywidualnie przygotowanej oferty pożyczki z karty czy rozłożenia transakcji na raty jednym kliknięciem.

Rynek kart kredytowych stale się kurczy. Czy pandemia pogłębiła zmiany? Czy jest to wciąż atrakcyjny produkt dla klienta i samego banku?

Rynek płatności w pandemii bardzo się zmienia. Dlatego najważniejsze jest zaproponowanie klientom oferty, która odpowiada na nowe potrzeby. Jako pierwszy bank wprowadziliśmy proces biometryczny dla karty kredytowej, tak aby klienci mogli aplikować o nią bez wychodzenia z domu. Program korzyści Citi Specials oferuje zniżki i rabaty przy transakcjach kartami w e-commerce. Karta kredytowa jest wciąż najbezpieczniejszym i najlepszym narzędziem do płatności. Nie zapomnijmy o możliwościach rozłożenia płatności na raty czy też skorzystania z pożyczki z karty – to rozwiązania, które mogą być dla naszych klientów bardzo ważne w tych czasach. Dosłownie za kilka dni przedstawimy kolejny produkt w gamie kart kredytowych Citi Handlowy - z kolejnym wyjątkowym partnerem i pierwszą taką ofertą w Polsce. Jesteśmy pewni, że w dobie zakupów online spotka się z dużym zainteresowaniem, a za rok zdobędzie kolejne laury dla Citi Handlowego w rankingu Złoty Bankier.