Najlepsze konto osobiste 2021

Konto Przekorzystne z oferty Banku Pekao wygrało w XII edycji rankingu Złoty Bankier, w którym ocenialiśmy produkty bankowe.O tym, co musi mieć konto osobiste, żeby było najlepsze, oraz czym wkrótce bank zaskoczy klientów i rynek, mówi Wojciech Werechowski, wiceprezes Pekao, odpowiedzialny za pion bankowości detalicznej.

Przez ostatnie dwa lata liderem na podium Złotego Bankiera w kategorii Konto Osobiste był Santander Bank Polska ze swoim flagowym rachunkiem – Kontem Jakie Chcę. W tegorocznej edycji rankingu o włos przegrał z Bankiem Pekao, który zgarnął laury. Choć rachunki oferują podobną funkcjonalność, to jednak grudniowa decyzja Santandera o podniesieniu opłat za obsługę konta i karty odbiła się negatywnie na wynikach rankingu. Bank zdecydował się wprowadzić opłatę warunkową za obsługę rachunku w wysokości 6 zł oraz podnieść opłatę za kartę do 8 zł. Obu opłat można co prawda uniknąć, ale trzeba spełnić warunek – zasilić konto kwotą 500 zł i dokonać jednej transakcji. Warunki dość proste, ale jeśli klient ich nie spełni, to zapłaci za obsługę konta i karty 14 zł. To już sporo. Podobne możliwości uniknięcia opłaty oferuje Bank Pekao, ale konto wychodzi taniej w przypadku, gdy klient ich nie spełni. Bank Pekao naliczy 9 zł (6 zł za konto i 3 zł za kartę).

Liderem tegorocznego rankingu Złoty Bankier w kategorii Konto Osobiste został właśnie rachunek Konto Przekorzystne, oferowany przez Bank Pekao. Jest to w zasadzie konto „mające wszystko” – gwarantujące dostęp do szerokiej palety usług mobilnych, a także zapewniające szeroką dostępność obsługi w ponad 800 placówkach banku. Przy jego ocenie kierowaliśmy się nie tylko opłatami za prowadzenie - braliśmy pod uwagę także m.in. dostępność bankomatów (dwie pierwsze wypłaty w miesiącu za 0 zł z dowolnej maszyny w kraju plus bezprowizyjne wypłaty z urządzeń Pekao, których jest ok. 1600), bankomatów zagranicznych i wpłatomatów (730 urządzeń) oraz ceny przelewów – zarówno elektronicznych, jak i tradycyjnych.

Bank oferuje ponadto szeroki dostęp do usług mobilnych za pomocą aplikacji PeoPay i smartwatchów. Klienci mogą korzystać z płatności HCE, Google Pay, Apple Pay i Blika. Mają do dyspozycji systemy płatności mobilnych Garmin Pay i Fitbit Pay. Rachunek w banku można otworzyć za pośrednictwem programu z wykorzystaniem biometrii twarzy – konto na selfie. Za pomocą PeoPay można dokonywać wymiany walut oraz korzystać z dostępu do notowań giełdowych z GPW, NewConnect i indeksów polskich. Dodatkowo bank przesyła klientowi spersonalizowane oferty w ramach aplikacji. Pod uwagę braliśmy także wykorzystanie usług open bankingu. Bank oferuje możliwość podglądu salda rachunków z innych banków (AIS) oraz zlecanie z nich przelewów (PIS).

Do Konta Przekorzystnego podpięte są programy rabatowe. Klient może korzystać m.in. z Galerii Rabatów w około 2 tys. punktów oraz programu poleceń rachunku. Ponadto wydawana do rachunku karta umożliwia członkostwo w programie Mastercard – Bezcenne Chwile.

Rachunek, który dorasta do potrzeb

Bez opłat Wśród klientów banków nadal panuje przekonanie, że za podstawowe usługi nie powinno się płacić. Wojciech Werechowski, wiceprezes Pekao, odpowiedzialny za pion bankowości detalicznej, zapowiada, że w nowej strategii na lata 2021-24 jego bank zamierza się tego trzymać. Agnieszka Murak

Bankier.pl: Konto Przekorzystne wygrało ranking Złoty Bankier. Jak by pan zarekomendował ten rachunek nowym klientom?

Wojciech Werechowski: Nasz rachunek to więcej niż zwykłe konto bankowe, bo daje wszystkim klientom szereg korzyści na każdym etapie życia i w różnych sytuacjach. Z myślą o osobach do 26. roku życia powstało Konto Przekorzystne dla Młodych, zwolnione z większości opłat. Dla młodych ludzi ważne są innowacje, a zwłaszcza aplikacja mobilna i różne formy płatności mobilnych oraz szeroki pakiet dodatkowych korzyści. W Pekao otrzymają np. 100 zł za założenie konta, programy lojalnościowe, w których punkty można wymieniać na nagrody, czy ofertę edukacyjną online dla studentów, przygotowaną wraz instytutem Ican.

Przekroczywszy 26 lat, klienci korzystają z tego samego Konta Przekorzystnego bez konieczności dopełniania jakichkolwiek formalności, zachowując ten sam numer rachunku. Konto nadal można mieć bezpłatnie, tym razem spełniając miesięcznie bardzo proste warunki. Do konta klienci otrzymują rewolucyjną kartę wielowalutową, która z pewnością przyda się za granicą lub podczas zakupów internetowych. Mamy też coś dla tych, którzy chcą systematycznie oszczędzać – w trzymaniu dyscypliny pomogą im stałe zlecenia z rachunku osobistego na konto oszczędnościowe.

Konto Przekorzystne jest idealne dla osób, które oczekują od banku czegoś ekstra. Klienci coraz chętniej korzystają z bankowości internetowej i aplikacji mobilnej, dlatego systematycznie rozwijamy te kanały, oferując coraz to nowsze rozwiązania, np. w zeszłym roku otwartą bankowość, płatności Google Pay i za autostrady. Mamy też szereg bonusów, np. Galerię Rabatów z atrakcyjnymi zniżkami, liczne promocje oraz program poleceń. Jednym słowem – w Koncie Przekorzystnym każdy znajdzie coś dla siebie, a to jest podstawa dobrze zaprojektowanego rachunku.

Co ważne, nasze konto można szybko i wygodnie otworzyć na selfie - byliśmy pierwszym bankiem, który umożliwił taki proces. Mamy obecnie otwarte 4 mln rachunków osobistych, ale nasze aspiracje nie słabną. W horyzoncie nowej strategii chcemy nadal otwierać rocznie ponad 400 tys. kont indywidualnych.

Jak dziś projektuje się rachunki osobiste? Do jakich funkcji czy też opłat klienci przywiązują największą wagę?

Kluczowe jest dobre zrozumienie potrzeb klientów i zaprojektowanie konta tak, aby jego oferta odpowiadała jak najszerszej grupie. Klienci oczekują tzw. good value for money, oferty fair, bez ukrytych gwiazdek, z prostymi warunkami. Kolejnym bardzo ważnym aspektem są benefity i usługi dodane. Klienci chętniej korzystają z rachunku, do którego otrzymują zniżkę na zakupy w ulubionym sklepie albo dostaną szybko nagrodę za korzystanie z karty w programie lojalnościowym. Istotne są dziś też praktyczne i innowacyjne rozwiązania - pozwalające zaoszczędzić czas i np. w podróży nie stać w korkach na autrostradowych bramkach, wygodnie płacąc za przejazd tak jak w aplikacji PeoPay. W dzisiejszym świecie nie bez znaczenia jest sprawna i rozbudowana paleta narzędzi w bankowości internetowej i aplikacji mobilnej, które umożliwiają szybkie i bezpieczne załatwienie wielu spraw online. Oczywiście wciąż równie ważna jest szeroka sieć oddziałów, którą Bank Pekao zapewnia w całej Polsce, a także bardzo dobra infolinia, gdzie od lat możemy się pochwalić pierwszym miejscem w badaniu ARC.

Jak by pan podsumował zmiany, jakie zaszły w ostatnich latach na rynku kont osobistych?

Wszystkie zmiany podążają za tym, czego oczekują od nas klienci, którzy coraz częściej doceniają kompleksowe rozwiązania związane z aplikacją mobilną, która stała się centrum dowodzenia finansami. Kiedyś priorytetem było oferowanie rachunku, który w tabeli opłat i prowizji gwarantował same zera. Brak opłat był podstawową zaletą, banki prześcigały się, kto zaproponuje tańsze konto. To zaczyna się zmieniać - zwłaszcza od zeszłego roku, kiedy rozpoczęła się pandemia, której skutkiem było obniżenie stóp procentowych niemalże do zera. Banki zaczęły więc podwyższać opłaty za podstawowe usługi, tzn. konto, kartę i bankomaty.

Coraz częściej mówi się, że to już koniec darmowej bankowości. Czy to oznacza, że za konta będziemy płacić coraz więcej?

Naszym zdaniem wśród klientów nadal panuje przekonanie, że za podstawowe usługi bankowe nie powinno się płacić, czego będziemy się trzymać w naszej nowej strategii na lata 2021-24. Co więcej, mogę w tym miejscu po raz pierwszy zapowiedzieć, że w tym roku znów mile zaskoczymy rynek - i to nie tylko nowych klientów, jak z reguły robią banki, ale także obecnych. Wdrożymy nowość do Konta Przekorzystnego, której konkurencja nie oferuje w tak bogatym wydaniu, i udostępnimy rachunek za bezwarunkowe 0 zł dla wszystkich, a nie tylko dla klientów poniżej 26. roku życia.

Rozmawiał Wojciech Boczoń, Bankier.pl