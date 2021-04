Santander Bank Polska zajął pierwsze miejsce w kategorii „najlepszy spot reklamowy” w XII edycji rankingu Złoty Bankier, „Pulsu Biznesu” i serwisu Bankier.pl.

W tegorocznej edycji Złotego Bankiera na reklamy walczyło osiem banków. Wszystkie kreacje stały na wysokim poziomie. Dlatego wybór zwycięskiej trójki w kategorii „najlepszy spot reklamowy” nie był łatwy.

Wygrał Santander Bank Polska z produkcją „Konto Jakie Chcę”. Bank postanowił w nim nawiązać do trwającej od ponad roku pandemii i związanej z nią nowej rzeczywistości. W reklamie wystąpił aktor Marcin Dorociński, który, wcielając się w kilka ról, w lekko humorystyczny sposób poetycko rapuje na temat niedogodności związanych z lockdownem, odczuwanych przez osoby w różnym wieku, a także korzyści, jakie przynosi w tej sytuacji aplikacja mobilna banku. Mimo osadzenia w pandemicznej rzeczywistości spot ogląda się bardzo przyjemnie, a bankowi udało się w pozytywny sposób połączyć korzyści z użytkowania aplikacji mobilnej z doświadczeniami i codziennymi wyzwaniami, które nam obecnie towarzyszą.

Drugie miejsce na podium zajął ING Bank Śląski ze spotem „Robimy swoje, tylko inaczej!”. Także ten bank nawiązał do pandemii. W reklamie z udziałem wieloletniego ambasadora marki, aktora Marka Kondrata, pokazał, że z obecną, niepewną sytuacją wiążą się także pozytywne zmiany, a Polacy mimo niesprzyjających warunków dalej „robią swoje”, tylko w inny sposób, wykazując się kreatywnością i chęcią działania. Jednocześnie bank podpowiada, że łatwiej jest działać, mając sprawy finansowe uporządkowane z aplikacją Moje ING. Umiejętnie wykorzystuje obawy społeczeństwa, dotyczące sytuacji finansowej w czasie pandemii i lockdownów, do wypromowania aplikacji. Pokazuje też, że rola banku jest teraz istotna w kontekście pomocy klientom w oszczędzaniu i zarządzaniu finansami.

Na trzecim miejscu znalazł się spot PKO Banku Polskiego „Pytamy w najlepsze. Najlepszy bank w Polsce”. Zamiast w tradycyjny sposób przedstawić usługi banku, w reklamie wykorzystano formę badania sondażowego. Do udziału zaproszono młodych aktorów i influencerów, którzy w odpowiedzi na zadane pytanie wymieniają zalety PKO BP i zachęcają do dołączenia do grona klientów. Robią to w sposób naturalny, a spot nienachalnie pokazuje zalety oferty banku. Dzięki odpowiedniemu doborowi występujących w nim osób, popularnych wśród młodszego pokolenia, ma szansę dotrzeć do tej grupy odbiorców.