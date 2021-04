Najlepszy kredyt gotówkowy 2021

Kredyt z oferty Alior Bank wygrał w XII edycji rankingu Złoty Bankier, w którym ocenialiśmy produkty bankowe.Rynek kredytów gotówkowych znalazł się w trudnym położeniu – spadek popytu odczuły wszystkie banki. O tym, kiedy nastąpi ożywienie, i o technologicznych wyzwaniach mówi Iwona Duda, prezes Alior Banku.

Pandemia uderzyła ze szczególną siłą w rynek kredytów gotówkowych. Zmniejszony popyt był dotkliwy zwłaszcza w warunkach nowych ograniczeń regulacyjnych i niskich stóp procentowych. Sprzedaż powoli się odbudowuje, ale wciąż nie osiągnęła poziomu z początku 2020 r.

Kredyty gotówkowe to jeden z najbardziej dynamicznych rynków pod względem oferty produktowej. Banki często modyfikują propozycje, wprowadzają krótkoterminowe promocje i przygotowują nowe rozwiązania dla wybranych grup klientów. Zwycięzca w tej kategorii powinien wyróżniać się wszechstronnością, atrakcyjnymi rozwiązaniami dla możliwie szerokiego grona odbiorców.

W klasyfikacji generalnej po złoto sięgnął Alior Bank, który triumfował również w zeszłorocznej edycji rankingu Złoty Bankier w kategorii kredytów gotówkowych. Instytucja wyprzedziła rywali pod względem kosztów finansowania dla różnych typów klientów, a jednocześnie otrzymała dobre oceny w kategoriach jakościowych. Jednym z mankamentów oferty banku jest elastyczność spłaty

Drugie miejsce przypadło ING Bankowi Śląskiemu, który otrzymał wysokie noty w większości analizowanych kategorii. To także jedna z nielicznych instytucji, która proponowała obecnym klientom lepsze warunki finansowania w niektórych scenariuszach. Bank dobrze zaprezentował się w kategorii „dostępność” dzięki m.in. niskim wymaganiom związanym z minimalnym dochodem i liberalnemu podejściu do klientów-seniorów.

Trzecią lokatę zajął Bank Ochrony Środowiska dzięki wyrównanym, wysokim wynikom zarówno pod względem kosztów, jak i w kategoriach jakościowych. Jedną ze słabszych stron BOŚ była natomiast dostępność funkcji obsługi online oraz wypłaty kredytu w fizycznej placówce.

Oceniając kredytodawców w rankingu Złoty Bankier analizowaliśmy propozycje dla kilku profili kredytobiorcy. Sprawdziliśmy symulacje przygotowane dla singla mieszkającego w dużym mieście, rodziny po trzydziestce oraz zamieszkałych na wsi klientów przed sześćdziesiątką. Kwota kredytu wahała się od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych, a okres spłaty - od 1,5 roku do 4 lat.

Ocenie podlegały koszty finansowania (w tym możliwość uzyskania lepszych warunków przez obecnego klienta) oraz szereg elementów jakościowych. Pierwsze kryterium miało najwyższą wagę. Założyliśmy, że klient poszukujący pieniędzy na wydatki konsumpcyjne oczekuje przede wszystkim taniego finansowania. W kategorii kosztów wyraźnum liderem był Alior Bank, a za nim znalazł się dość liczny peleton.

W kategorii „dostępność” ocenialiśmy wymagania m.in. w zakresie akceptowanych typów dochodu, dopuszczalnej liczby kredytobiorców i limitu ich wieku. Wysokie oceny uzyskały Credit Agricole, mBank oraz ING Bank Śląski.

Kolejnymi kryteriami były minimalne i maksymalne parametry ofert (okres spłaty, kwota), dostępność wakacji kredytowych, a także m.in. możliwość wnioskowania i zarządzania online oraz dokonania wypłaty w placówce.

Ożywienie na rynku będzie stopniowe

Obowiązkowe narzędzie Wykorzystanie otwartej bankowości to konieczność, jeśli chce się sięgnąć po klientów, którzy związali się z inną instytucją - uważa Iwona Duda, prezes Alior Banku.

Bankier.pl: W trakcie pandemii wzrosło znaczenie zdalnych kanałów kontaktu z bankiem. Jakie zmiany zaszły w popycie na kredyty gotówkowe w Alior Banku? Jaką rolę odgrywa teraz internet i mobile w przypadku tych produktów?

Iwona Duda: W Alior Banku sukcesywnie dostarczamy nowe rozwiązania i technologie, które ułatwiają klientom bankowanie bez wychodzenia z domu. Warto zaznaczyć, że w roku 2020 w porównaniu z 2019 udział pożyczek udzielonych w kanałach zdalnych wzrósł o 11 pkt proc. Internet odgrywa coraz większą rolę dla stałych i nowych klientów. Obecni mogą skorzystać z finansowania online, wnioskując za pośrednictwem bankowości internetowej albo mobilnej. Bank udostępnia taką możliwość równiez nowym klientom, którzy mogą złożyć wniosek za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie. Stawiamy na budowanie długofalowych relacji z klientami i stałe ułatwianie dostępu do kompleksowej oferty produktów i usług - to ważny element naszej zaktualizowanej strategii.

W którą stronę będzie zmierzać teraz rynek kredytów gotówkowych w wymiarze technologicznym? Co jeszcze pozostało do zdigitalizowania? Jaką rolę odegra otwarta bankowość w procesie kredytowym?

Pandemia z pewnością mocno zweryfikowała potrzeby klientów w obszarze aktywnego bankowania i ukierunkowała trendy technologiczne, również w przypadku kredytów. Digitalizacja czynności, jakie wykonuje klient - od wypełnienia wniosku przez potwierdzenie wysokości dochodów aż po zdalne zawarcie umowy - jest obecnie elementem niezbędnym. Wykorzystanie potencjału otwartej bankowości jest więc oczywistością i koniecznością.To szczególnie istotne w przypadku kredytowania osób, które główną relację mają z innym bankiem, bo umożliwia im to ubieganie się o pożyczkę w ramach uproszczonego procesu kredytowego, bez konieczności przedstawiania dokumentów potwierdzających dochód. Mamy już takie doświadczenia, bo jako jeden z pierwszych banków zaproponowaliśmy tego typu usługi w ramach PSD2, i możemy powiedzieć, że przynosi to konkretne efekty. Konsekwentny rozwój kanałów zdalnych to dalszy krok w kierunku rozszerzania udogodnień systemu bankowości elektronicznej zgodnie z potrzebami klientów. W 2020 r. wprowadziliśmy m.in. metodę foto ID, która ułatwia i przyspiesza weryfikację tożsamości bez konieczności wizyty w oddziale. Wdrażane przez nas rozwiązania są bardzo proste w obsłudze, wręcz intuicyjne. Warto podkreślić, że oprócz szybkości i wygody, które dotychczas były najważniejsze, przy tak pogłębionym procesie cyfryzacji kluczowe staje się bezpieczeństwo oferowanych usług.

Kiedy można się spodziewać ożywienia na rynku kredytów gotówkowych? Co będzie kluczowym czynnikiem przewagi konkurencyjnej w najbliższych latach?

W Alior Banku na bieżąco śledzimy trendy i obserwujemy działania konkurencji. Już pod koniec 2020 r. zauważyliśmy ożywienie - zarówno w popycie konsumentów, jak i otwartości banków w zakresie polityki kredytowej. Myślę, że powrót do sytuacji sprzed pandemii będzie następował stopniowo. Postawiliśmy na elastyczność i szybkie reagowanie. Równocześnie aktywnie odpowiadamy na zmieniające się oczekiwania i potrzeby konsumentów, np. dotyczące wyboru kanałów zdalnych czy też nowoczesnych procesów digitalowych zamiast tradycyjnych. W czasie pandemii Polacy poszukują także rozwiązań, które pomogą im zarządzać finansami. Zauważamy, że klienci potrzebują kredytów z tzw. poduszką bezpieczeństwa. Dlatego na początku 2021 r. wprowadziliśmy do oferty kredytów ubezpieczenie utraty pracy i NNW, które odpowiada na te obawy. Potwierdzeniem dobrze realizowanych przez nas celów jest zajęcie już po raz kolejny pierwszego miejsca w kategorii „kredyt gotówkowy” w rankingu Złoty Bankier. Otrzymane wyróżnienie to źródło ogromnej satysfakcji i dowód, że jakość oferowanych usług i rozwiązań Alior Banku spełnia najwyższe standardy rynku. Jest ono dla nas także zobowiązaniem do dalszego rozwoju i udoskonalania oferty.

Rozmawiał Michał Kisiel