Najlepsze kampanie w kategorii Program rozwoju przywództwa

W tegorocznej edycji Siły Przyciągania w kategorii Program rozwoju przywództwa najlepsze okazały się Nokia Solutions and Networks oraz McDonald’s Polska.

Wyróżnienie: Nokia Solutions and Networks

Mądra metodologia, bardzo precyzyjny i dobrze sformatowany projekt – to atuty, które kapituła konkursu dostrzegła i doceniła w programie Future Leaders. To przedsięwzięcie organizowane przez wrocławską Nokię średnio co 1,5 roku, w zależności od potrzeby biznesowej, a więc np. gdy wyodrębniają się nowe zespoły, wzrasta zatrudnienie lub następuje transfer nowych projektów z zagranicy.

Co ciekawe, w firmie nie istnieją ścisłe i typowe ścieżki kariery. Każdy pracownik może wybrać, w jakim kierunku chce się doskonalić – np. iść w stronę liderską, zarządzania projektami lub ścieżki specjalizacyjnej. Pracownicy mogą być zgłaszani do programów rozwojowych lub sami ubiegać się o udział.

Future Leaders ma na celu przygotowanie puli kandydatów gotowych objąć stanowiska menedżerskie w ciągu roku od startu programu. Inicjatywa skierowana jest do indywidualnych kontrybutorów, najczęściej inżynierów, którzy nie mają żadnego lub niewielkie doświadczenie przywódcze. Program zakłada rekrutację wewnętrzną na stanowiska liderskie, aby zmniejszyć koszty rekrutacji zewnętrznej i czas wdrożenia nowego pracownika w strukturę i specyfikę firmy.

Pierwszymi etapami są nominacja i rekrutacja kandydatów. Potem następują szkolenia wirtualne. Nieodłączną częścią programu jest praca w projekcie grupowym. Uczestnicy mogą liczyć na duże wsparcie mentorów. W programie łącznie jest aż 11 miesięcy nauki. W jego ostatniej edycji wzięło udział 37 uczestników z różnych działów.

Choć idea programu sama w sobie może nie jest oryginalna, to sposób jej dostarczenia już tak. To pierwszy tak kompleksowy i w pełni wirtualny program rozwojowy stworzony dla liderów w Nokii we Wrocławiu.

Wyróżnienie: McDonald’s Polska

Kiedy przedstawiciele firmy McDonald’s pracowali nad strategią biznesową, doszli do wniosku, że muszą zmienić podejście do zarządzania ludźmi. Ich zdaniem struktura hierarchiczna nie sprzyjała rozwojowi spółki.

Od 2018 r. przedstawiciele kadry zarządzającej restauracjami McDonald’s korzystają z nowych programów rozwoju przywództwa. Każdy ich uczestnik ma swojego opiekuna, który pomaga mu pokonywać kolejne etapy programu. Kursy nie bazują tylko na teorii. Menedżerowie zdobywają wiedzę w konkretnych sytuacjach, które zdarzają się w restauracjach McDonald’s.

Prawdziwy lider – według przedstawicieli firmy – powinien umieć motywować i inspirować podwładnych, a także odpowiednio na nich wpływać. Program rozwoju przywództwa to nie tylko wiedza zdobyta w sali szkoleniowej, ale również teoria dostępna na platformach online: McCampus i Fred@Mcd. Na tej ostatniej znajdują się interaktywne podręczniki, przydatne nie tylko uczestnikom szkolenia, ale także ich opiekunom. Natomiast McCampus to m.in. kursy e-learningowe i gra symulacyjna odzwierciedlająca działalność restauracji McDonald’s. Dzięki tej platformie nowi menedżerowie poznają procedury i zdobywają umiejętność zarządzania zespołem oraz rozpoznawania jego mocnych stron.

Po ukończeniu wspomnianych kursów teoretycznych uczestnik programu musi jeszcze pod okiem opiekuna wykonać zadania przewidziane w tzw. karcie rozwoju.