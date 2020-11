Najlepsze podejście do działań well-being

Pod względem strategicznego podejścia do działań well-being równych sobie w tegorocznej Sile Przyciągania nie mieli ING Bank Śląski i Roche Polska.

Nagroda główna: ING Bank Śląski

Obecny kształt programu Well-beING, służącego zdrowiu i dobremu samopoczuciu pracowników, budowano w ING Banku Śląskim etapami i w konsultacji z nimi. Począwszy od objęcia załogi prywatną opieką medyczną, wprowadzenia programu emerytalnego czy pakietu fitness, działania well-beingowe banku przerodziły się w system oparty na czterech priorytetowych filarach: zdrowie, aktywność, energia i well-being finansowy.

NIE STAĆ W MIEJSCU – Program tworzą działania, które odpowiadają na bieżące potrzeby pracowników, a także zmiany naszego otoczenia. W ING cały czas się rozwijamy, a razem z nami rozwija się program well-beING – mówi Maja Chabińska-Rossakowska, dyrektor HR w ING Banku Śląskim.

Zdrowie to priorytet realizowany na wiele sposobów i - podobnie jak w innych sferach - z uwzględnieniem opinii i potrzeb pracowników. W efekcie oni i ich najbliżsi korzystają z finansowanych przez bank, w całości lub częściowo, pakietów opieki medycznej oferowanej przez sieć wybranego centrum medycznego. Pracodawca refunduje także część kosztów leczenia poza placówkami tego dostawcy.

ING kładzie duży nacisk na profilaktykę. We wrześniu 2019 r. bank wdrożył specjalny program onkologiczny i dofinansowuje pracownikom np. profilaktyczne badania endoskopowe oraz genetyczne. Bank powołał też u siebie Nawigatora Leczenia Onkologicznego, na którego wsparcie można liczyć także w sytuacji, gdy ktoś z pracowników, członek jego rodziny czy przyjaciel staje w obliczu trudnej diagnozy. W ubiegłym roku z programu onkologicznego w ING skorzystało prawie 800 osób.

Poza tym bank obejmuje pracowników akcją „Kręgosłup prosta sprawa” , dostosowuje przestrzeń biurową do standardów ergonomii, serwuje wszystkim owoce i organizuje różne sezonowe akcje. Zarazem zachęca załogę do uprawiania sportu i zdrowego stylu życia w programie „Aktywność” (to drugi z filarów Well-beING). Angażuje do udziału w zewnętrznych rozgrywkach, takich jak biegi czy turnieje piłkarskie, oraz organizuje własne konkursy i treningi.

Jednocześnie bank daje pracownikom możliwość naładowania baterii – jak określa ideę kolejnego priorytetu („Energia”). Pracownicy mają możliwość skorzystania z dodatkowych wolnych dni lub z bezpłatnej przerwy od pracy z zachowaniem prawa do wszystkich benefitów i socjalnych świadczeń wprowadzonych w firmie. Dodatkowe urlopy i wolne dni czy godziny przysługują również osobom z niepełnosprawnościami oraz troszczącym się o członków rodziny, którzy wymagają szczególnej opieki. Bank doradza również w tym, jak radzić sobie z wypaleniem zawodowym, jak organizować pracę i wspiera w trudnym okresie pandemii COVID-19.

Oczywiście rozmawia również o pieniądzach. Z jednej strony aktualizuje dla pracowników ofertę ubezpieczeniową, a z drugiej podpowiada (na konferencjach, webinariach, czatach z ekspertami, w broszurach), jak dbać o budżety domowe, aby móc przetrwać ewentualne życiowe kryzysy.

– Wartością programu jest połączenie w spójnym i strategicznym podejściu wszystkich bankowych inicjatyw, które wpływają na nasz dobrostan w pracy i poza nią. Tworzą go stałe inicjatywy i benefity, z których nasi pracownicy korzystają od lat, ale też działania wprowadzane w odpowiedzi na ich bieżące potrzeby i zmiany pojawiające się w naszym otoczeniu – mówi Maja Chabińska-Rossakowska, dyrektor HR w ING Banku Śląskim.

Wyróżnienie: Roche Polska

Not perfect is OK? Tak, brak perfekcji jest OK – mówią w Roche Polska, gdzie dostrzeżono wiele wyzwań, z jakimi pracownicy mierzą się w czasie pandemii. Kampanią pod takim właśnie hasłem zarząd firmy odpowiedział na ich problemy związane z niestandardowym trybem pracy. Podkreśli w niej, jak dobrze w tym trudnym okresie zespół sobie radzi. Podzielił się też z pracownikami zdjęciami ze swoich „idealnie nieidealnych” stanowisk pracy. Akcja zaowocowała tym, że hasztag #NotPerfectIsOk na stałe wpisał się do firmowego słownika.

Dano w ten sposób po raz kolejny sygnał, że priorytetem firmy jest dobrostan fizyczny i psychiczny pracowników. Roche Polska nie traktuje Well-beingu jako modnego hasła czy kolejnego benefitu, lecz wokół niego buduje całą kulturę organizacyjną - od ustawienia biurek, przez formuły spotkań wewnętrznych po ścieżki awansu. Stawia na aktywność fizyczną, zachęcając do sportu w domach przez udział w firmowej inicjatywie zbierania sportowych minut i spalania kalorii „Calories4Others”. Ta inicjatywa przekłada się na realną pomoc w postaci finansowego wsparcia różnych fundacji charytatywnych, m.in. Towarzystwa Nasz Dom.

Firma dba o ergonomię pracy i tworzy miejsca do odpoczynku. Troszczy się o zdrowie pracowników, najwięcej energii i czasu poświęcając na działania na rzecz ich dobrego stanu psychicznego, w tym na naukę radzenia sobie w wyjątkowo trudnych sytuacjach. Pomaga menedżerom w zdobywaniu umiejętności udzielania pomocy osobom w kryzysie czy depresji.

Czymś oczywistym w Roche jest też przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu pracowników z dłuższym stażem, czemu służy m.in. możliwość skorzystania z trzymiesięcznego wolnego od pracy ze zmniejszonym o połowę wynagrodzeniem.

W tegorocznym badaniu efektów takich działań, przeprowadzonych z udziałem wszystkich pracowników, 90 proc. z nich stwierdziło, że Roche szczerze interesuje się well-beingiem. W porównaniu do wyników z 2017 r. to wzrost takich opinii o 5 proc.