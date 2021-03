Najszybciej drożeją mieszkania w Polsce

Ceny mieszkań w Polsce rosną bez związku ze wzrostem siły nabywczej, wciąż idą w górę i wciąż znajdują się na nie kupcy. Dla sprzedającego każdy pretekst jest dobry do podnoszenia cen. Przez covid usługi fryzjerów czy dentystów podrożały o kilkadziesiąt procent nie dlatego, że klienci są bogatsi, ale dlatego, że pandemia jest argumentem do podwyżki. Podobnie z mieszkaniami – na ceny wpływa popyt, a nie średnie wynagrodzenie. Skoro ludziom nie opłaca się trzymać pieniędzy na lokacie i wolą kupić mieszkanie, to dla dewelopera czy sprzedającego jest to wystarczający pretekst, by podnieść cenę.