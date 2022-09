Największa na świecie morska farma wiatrowa jest już w pełni funkcjonalna

Znajdująca się około 90 km od wybrzeża Yorkshire farma jest imponującym pod względem wielkości i ilością turbin projektem. - Jeden obrót łopatek turbiny wiatrowej może zasilać przeciętny dom w Wielkiej Brytanii przez 24 godziny - twierdzi Orsted, operator Hornsea 2.

Pierwszy prąd elektrownia wyprodukowała w 2021 roku. Proces uruchamiania i podłączenia wszystkich turbin do systemu elektrycznego Wielkiej Brytanii właśnie się zakończył i elektrownia będzie mogła już pracować w pełni swojej mocy.

Rząd w Londynie stawia w ostatnim czasie na rozwój energetyki odnawialnej, w tym morskiego sektora wiatrowego. Downing Street dąży do osiągnięcia do 50 GW mocy pochodzącej z farm morskich do 2030 r .