Największy udziałowiec Toshiby, fundusz Effissimo Capital Management, postanowił zagłosować przeciwko podziałowi firmy na dwie części. Jego zdaniem ten plan może zaszkodzić wycenie w perspektywie średnioterminowej, informuje Bloomberg.

Effissimo Capital Management jest właścicielem ok. 10 proc. udziałów japońskiego konglomeratu, co czyni go największym akcjonariuszem.