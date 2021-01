Nasze drogie śmieci [PODCAST]

Dlaczego płacimy za śmieci coraz więcej, czy będą dalsze podwyżki, co się zmieni w segregacji i kto na tym zarobi?

Czy jesteście stuprocentowo pewni, że segregujecie dobrze? Czy nie martwicie się, że wasza praca idzie na marne? Kto zarabia na recyklingu? Co się jeszcze zmieni w segregacji? Czego oczekują firmy przetwarzające odpady, a co planuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska? A może w ogóle idziemy złą drogą i zamiast coraz więcej segregować i przetwarzać, można by produkować mniej śmieci, jak pewna amerykańska rodzina, która przez rok wyrzuca litrowy słoik odpadów?

PULS BIZNESU do słuchania · 171. NASZE DROGIE ŚMIECI Na te pytania odpowiadają nasi goście. O powodach podwyżek cen śmieci mówi Michał Olszewski, wiceprezydent Warszawy. Wyjaśnia, że winne są przepisy - polskie i unijne, z którymi muszą borykać się firmy odbierające i przetwarzające odpady. Co na to przedstawiciel takiej firmy, Leszek Zagórski, dyrektor w Lekaro? Przyznaje, że przepisy zmieniają się jak w kalejdoskopie, ale pociesza - w najbliższym czasie podwyżek cen nie będzie. Tadeusz Nowicki, prezes Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych oraz szef firmy Ergis, wyjaśnia natomiast, dlaczego bez systemu kaucyjnego lub depozytowego Polskę czekają srogie kary. Marzena Berezowska, dyrektor departamentu gospodarki odpadami w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, zapowiada kilkanaście zmian, które nas czekają. Na koniec zastanawiamy się, czy zamiast martwić się, co zrobić z rosnącą górą śmieci, nie warto zacząć produkować ich mniej? Jak to zrobić, opowiada Kasia Wągrowska, założycielka portalu ograniczamsie.com. Wszystkie odcinki „Pulsu Biznesu do Słuchania” są dostępne na stronie pb.pl/dosluchania oraz w aplikacjach podcastowych, m.in. na Spotify i Apple Podcasts.