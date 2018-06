Nie tylko Frostpunkiem 11bit żyje

Choć to premiera „Frostpunka” rozgrzała umysły akcjonariuszy 11bit studios, to do wyników dołoży się też „Moonlighter”.

Wydarzeniem roku dla 11bit studios jest udana premiera gry „Frostpunk”, ale w jego cieniu spółka szykuje kolejną niespodziankę.

— „Moonlighter”pozytywnie zaskoczył nas sprzedażą. Dotarł przecież nawet do pierwszej pozycji na platformie Steam. Jeśli chodzi o wolumeny sprzedaży w pierwszych dniach po premierze, to były zbliżone do wolumenów „This War of Mine” — mówi Dariusz Wolak, odpowiedzialny za komunikację w 11bit studios.

Zwraca jednocześnie uwagę, że nie oznacza to, iż w całym cyklu życia sprzeda się tak samo jak „This War of Mine”.

— Można już jednak powiedzieć, że ten projekt będzie miał zauważalny wpływ na nasze tegoroczne wynik, a przed nami jeszcze premiera „Moonlightera” na Nintendo Switch — mówi Dariusz Wolak.

„Moonlighter” to gra stworzona przez hiszpańskie studio Digital Sun, której wydawcą jest 11bit studios. Premiera gry odbyła się pod koniec maja. Zebrała dobre recenzje. Wersja na PC została oceniona na 76/100, na PS4 na 81/100, a na Xboxa na 88/100. Przed końcem roku gra ma zadebiutować na platformie Switch.

Nadal dobre informacje płyną też o sprzedaży „Frostpunka”, który zadebiutował 24 kwietnia. Przypomnijmy, że w ciągu trzech dni od premiery gra sprzedała się w ponad 250 tys. sztuk. Według SteamSpy, „Frostpunk sprzedał się do tej pory w około 600-700 tys. kopii.

11bit studios właśnie udostępniło pierwszy z zapowiadanych na ten rok dodatków — „Survival Mode”. W ostatnich dniach „Frostpunk” sprzedawany był na Steamie z 15-procentowym rabatem. Pozwoliło to grze wrócić na wysokie pozycje na liście bestsellerów. W piątek ruszyła Steam Summer Sale, która powinna dodatkowo stymulować sprzedaż.

To nie koniec działań 11bit studios związanych promocją gry. Na sierpniowych targach Gamescom spółka planuje odsłonić kolejne nowości związane z „Frostpunkiem”. Zapewne przedstawi też, co jeszcze planuje zrobić z grą „This War of Mine”.