Niebo pod kontrolą [PODCAST]

Już pod koniec czerwca było wiadomo, że się dogadali. Ale co to się działo przedtem… Wszyscy, którzy mieli lecieć na majowy weekend, drżeli i śledzili doniesienia z odbywających się codziennie negocjacji związkowców z zarządem agencji, w sprawę wmieszali się posłowie. Gdyby się kontrolerzy i zarząd nie dogadali, warszawskie lotniska miały pracować w godzinach 9.30-17 i mieć przepustowość 170 lotów, choć w planach było 510 lotów dziennie. Ale – dogadali się. Sprawdzimy, o co chodziło w konflikcie w agencji żeglugi powietrznej. O bezpieczeństwo? O pieniądze? O władzę? Kto wygrał?

Na te pytania odpowiadają: Rusłana Krzemińska, pełnomocnik prezesa PAŻP ds. komunikacji, Anna Glaubicz-Garwolińska, która reprezentowała ZZKRL podczas konfliktu z zarządem PAŻP, wieloletni kontroler ruchu lotniczego, dziś już były pracownik agencji, który chciał pozostać anonimowy, oraz Sebastian Mikosz, wiceprezes IATA, który dawniej, jako prezes LOT-u sam miał wiele do czynienia ze związkowcami.

To lećmy z tym podcastem!