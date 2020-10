Niechlubny rekord infekcji zaczyna straszyć rynki

We wczorajszym komentarzu pisałem, że rynki nie są przygotowane na kolejną falę obostrzeń związanych z pandemią. Wprowadzane w Europie obostrzenia musiały wywołać negatywną reakcję, choć jak na razie jej skala nie jest duża.

Wczoraj padł niechlubny rekord nowych przypadków COVID na świecie. Po części jest to związane z występującą tygodniową sezonowością, ale widać jasno, że kierunek jest wzrostowy – przypadków jest o 37 tys. więcej niż przed tygodniem. Jak wspominałem w poprzednich komentarzy dla inwestorów te liczby nie są tak ważne – zdążyli się już z nimi niejako „oswoić”. Tu liczą się przede wszystkim nowe ograniczenia bo ich – według wcześniejszych wizji większości inwestorów, miało albo nie być w ogóle, albo miały ograniczyć się do obowiązku noszenia maseczek. Teraz jednak staje się jasne, że jest gorzej. Wczoraj pisałem o częściowym lockdownie w Czechach i Holandii, tymczasem również kanclerz Niemiec stwierdziła, że konieczne będzie wprowadzenie ograniczeń, o ile sytuacja nie poprawi się w ciągu kolejnych 10 dni – na co na razie się nie zanosi. Mimo to reakcje rynków nie są duże – niemiecki DAX30 ledwo cofnął się poniżej poziomu 13000 pkt. (nadal 55% powyżej minimów z marca!), S&P500 nadal jest ok. 3% poniżej sierpniowych maksimów.