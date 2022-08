Niemcy podwyższą progi podatkowe z powodu inflacji

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Z powodu najwyższej od dekad inflacji niemieckie Ministerstwo Finansów chce podwyższyć progi podatkowe i trochę zwiększyć świadczenia na dzieci, informuje Reuters.

Poziom rocznego dochodu, którego nieprzekroczenie pozwala nie płacić podatku, zostanie podwyższony w przyszłym roku do 10632 EUR, a w 2024 roku do 10932 EUR. Obecnie wynosi on 10347 EUR. Najwyższy próg podatkowy wzrośnie natomiast do 61972 EUR w przyszłym roku i do 63515 EUR w 2024 roku. Obecnie wnosi 58597 EUR. Świadczenie na pierwszą dwójkę dzieci zostanie podwyższone w przyszłym roku o 8 EUR i będzie wynosić 227 EUR.