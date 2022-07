Zbiorniki gazu są "wreszcie z powrotem na właściwej ścieżce magazynowania" - napisał Mueller w poniedziałek na Twitterze. Celem jest teraz osiągnięcie 75-procent do pierwszego września.

Die deutschen #Gasspeicher liegen (Stand 23.7.) bei 65,91 % (+ 0,39 / 1.024 GWh/d) und damit endlich wieder auf einem ordentlichen Einspeicherpfad. Jetzt gilt es die 75% Quote zum 1.9. zu schaffen.

Auch @UniperGermany hat die Ausspeicherung beendet.@bnetza @BMWK — Klaus Müller (@Klaus_Mueller) July 25, 2022

Podczas czasowego wstrzymania dostaw rosyjskiego gazu przez bałtycki gazociąg Nord Stream 1 z powodu prac konserwacyjnych, w Niemczech magazynowano gaz, ale na bardzo niskim poziomie. Aby uniknąć niedoborów w zimie, Niemcy chcą jak najszybciej zapełnić magazyny. Poziom 95 procent powinien zostać osiągnięty do 1 listopada.

Jednak Mueller, uważa, że cel, jakim jest napełnienie zbiorników gazowych na poziomie 90 lub 95 procent do 1 listopada, jest nierealny - pisze agencja dpa. Na kryzysowym szczycie rządu landu Badenia-Wirtembergia w poniedziałek Mueller miał - według uczestników spotkania - powiedzieć, że jeśli pozostanie tak, że wykorzystywane jest 40 proc. przepustowości połączenia gazociągu Nord Stream 1, to w najlepszym przypadku można osiągnąć maksymalnie 80 do 85 procent zapełnienia.