Nieważne, co motywuje do ekologii

Klimat wszedł na salony, ale firmy wciąż przykładają do niego zbyt małą wagę. Za 3-5 lat mogą przez to stracić konkurencyjność — mówi dr Agnieszka Liszka-Dobrowolska.

„PB”: Co motywuje firmy do proekologicznych działań? Naprawdę tak się przejmują klimatem czy boją się, że nie dostaną kredytu?

Agnieszka Liszka-Dobrowolska, założycielka i członek zarządu fundacji Climate Strategies Poland: Firmy z bardzo różnych pobudek zaczynają coraz intensywniej zajmować się swoim wpływem na środowisko. To czasami jest kwestia finansowania: banki proszą o informacje na temat śladu węglowego czy raporty ESG. Na firmy naciskają partnerzy biznesowi, bardzo często z zagranicy, którzy proszą o raportowanie, zadają niewygodne pytania i skłaniają zarządy do refleksji na temat śladu węglowego czy środowiskowego. Zdarzają się firmy, które proszą o policzenie śladu węglowego, bo startują w przetargu zagranicznym, w którym trzeba podać takie informacje. Istotny jest też wpływ konsumentów i pracowników, którzy też domagają się działań proklimatycznych. Wszystko jedno, dlaczego firma zaczyna się zajmować klimatem i swoim wpływem na środowisko, ważne jest, że to robi. Jeszcze lepiej, żeby robiła to odpowiedzialnie.

Co firmy robią źle?

Nie chcę mówić, że ktoś coś robi źle. Bardzo się cieszę, gdy zaczynamy rozmowy z firmą, a ona już podjęła jakieś inicjatywy. Czasami zaczyna się od niewielkich, np. rezygnacji z plastiku w biurze, refleksji na temat serwowania wody, zużycia papieru czy wyboru budynku biurowego lub jego otoczenia. To niewielkie rzeczy, może dobre komunikacyjnie, ale ich wpływ na środowisko jest stosunkowo niewielki. W Polsce często brak ustrukturyzowanego podejścia do tematu. Punktem wyjścia powinno być policzenie śladu węglowego i ustalenie, która część działalności generuje największą emisję CO2. Potem należy się zastanowić, w których obszarach zmniejszać wpływ na środowisko, przygotować strategię redukcji, wdrożyć proces i go monitorować. Niestety bardzo niewiele firm w Polsce przechodzi taki modelowy proces, a te, które przechodzą, to z reguły oddziały międzynarodowych korporacji. W ramach mierzenia śladu węglowego firma może zacząć od pierwszego i drugiego zakresu, ale z czasem powinna rozwinąć też wiedzę o swoich emisjach o trzeci zakres.

Co to są za zakresy?

Pierwszy i drugi to wpływ na środowisko wynikający ze zużycia prądu i innych mediów, a także spalania paliw, olejów opałowych i czynników chłodniczych bezpośrednio tam, gdzie firma działa. To dobry pierwszy krok, ale ważne, by się na nim nie zatrzymywać i zmapować bardziej poszerzony wpływ na środowisko, czyli tzw. zakres trzeci — pośrednie emisje powstałe w całym łańcuchu wartości przedsiębiorstwa, np. w wyniku wytworzenia surowców, zagospodarowania odpadów, transportu, podróży służbowych pracowników czy korzystania z produktów przez użytkowników końcowych. Są firmy, w których trzeci zakres stanowi 80 proc. śladu węglowego. Bez zgłębienia tego tematu wiedza o wpływie na środowisko jest bardzo niepełna. Bardzo ambitnym przykładem jest firma Apple, która zadeklarowała, że będzie offsetować ślad węglowy, wynikający ze zużycia prądu generowanego przy ładowaniu telefonów w skali globalnej — dokładne policzenie tego to nie jest trywialne zadanie. To już nie tylko łańcuch dostaw.

Co w Polsce zmieniło się na lepsze, a co jeszcze musi się zmienić w kwestiach klimatycznych?

Klimat wszedł do mainstreamu dyskusji biznesowych, z czego trzeba się cieszyć. Bardzo szybko powinien natomiast stać się priorytetem. Regulacje klimatyczne, ale przede wszystkim daleko idące strategie międzynarodowego biznesu i instytucji finansowych w odpowiedzi na ocieplenie klimatu, wpłyną na sposób funkcjonowania i konkurencyjność również polskich firm w horyzoncie trzech do pięciu lat. Już dzisiaj powinny myśleć, jak redukować emisje.

Jednym ze sposobów monitorowania postępów w redukcji emisji jest raportowanie do międzynarodowych organizacji, np. Carbon Disclosure Project. Z Polski raportowało do niej w ubiegłym roku około 100 firm, w tym oddziały międzynarodowych korporacji, które i tak raportują przez centrale. To wspaniały wynik, bo jeszcze kilka lat temu zrobiło to osiem firm, natomiast nadal zatrważająco mały. Z analiz strategii klimatycznych w raportach rocznych firm wynika, że w ubiegłym roku nastąpił w tej sprawie regres.

