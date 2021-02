Niewielki wzrost liczby ofert pracy w USA

W niewielkim stopniu wzrosła w grudniu 2020 r. liczba ofert pracy w amerykańskiej gospodarce. Tymczasem doszło do redukcji stanowisk co wskazywało na utrzymująca się presję ze strony pandemii, donosi Reuters.

Jak wynika z tzw. raportu JOLTS publikowanego cyklicznie przez Departament Pracy, liczba wolnych miejsc pracy w ostatnim dniu grudnia wzrosła do 6,65 mln z 6,572 mln miesiąc wcześniej. W efekcie wskaźnik ofert pracy podskoczył do 4,5 proc. z 4,4 proc. miesiąc wcześniej.

Ten wydawałoby się lepszy obraz rynku psują jednak dane o samym zatrudnieniu. W grudniu spadło ono do 5,54 mln było o 500 tys. niższe niż w listopadzie, zaś wskaźnik zatrudnienia opadł z 4,2 do 2,9 proc. Liczba zwolnień wyhamowała jednak do 1,81 mln z 2,056 mln w listopadzie.