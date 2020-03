Szkoły i uczelnie będą zamknięte z powodu koronawirusa. Lekcje i zajęcia odwołane

Przedszkola, szkoły i uczelnie wyższe będą zamknięte od poniedziałku 16 do 25 marca z powodu obaw o rozprzesterzenienie się koronawirusa - poinformował premier Mateusz Morawiecki.

Od 12 marca placówki będą niedostępne dla procesu edukacyjnego - w czwartek i piątek szkoły i przedszkola będą jednak otwarte, nauczyciele będą pilnować dzieci, by umożliwić rodzicom zorganizowanie opieki nad dziećmi.

To decyzja, która zapadła na posiedzeniu zespołu zarządzania kryzysowego.

- Jest dla nas jasne, że epidemia, która się rozwija, może stać się bardzo groźna. Według WHO może się to stać globalną pandemią. Dlatego trzeba działać szybko, z wyprzedzeniem. Polska stosuje bardzo dobrą strategię. Koronawirus bardzo szybko rozprzestrzenia się w krajach ościennych. W Polsce mamy 25 (prawdopodobnie 26) przypadków zarejestrowanych. Aby spowolnić proces, potrzebne są zdecydowane działania - powiedział Mateusz Morawiecki.

Jak dodał, zamknięte mają być także kina, muzea, teatry i inne placówki kulturalne.

- Największą lekcją z Chin jest to, jak działało społeczeństwo. Bez poczucia odpowiedzialności za swoje zdrowie i zdrowie najbliższych, administracyjne zakazy nie są w stanie powstrzymać epidemii. Stąd apel do wszystkich, którzy przez dwa tygodnie nie będą chodzili do szkoły i na uczelnie. To nie jest czas ferii, to nie jest dzień wolny. Ten błąd został popełniony we Włoszech. Młodzi chodzili do klubów, do restauracji. To czas kwarantanny właściwie całego społeczeństwa. To czas, który powinniśmy spędzić w domu, by nie zarazić innych i siebie. Potraktujmy poważnie to ryzyko - powiedział Łukasz Szumbowski, minister zdrowia.

Dodał, że w przypadku wątpliwości co do tego, jak się zachować, należy skontaktować się z infolinią NFZ.

Zamknięte zostaną też żłobki.

