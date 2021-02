Norwegian Air odpisały 1,5 mld USD tytułem utraty wartości

Norweski narodowy przewoźnik lotniczy, linie Norwegian Air zmuszone zostały dokonać odpisy w kwocie 12,8 mld NOK (1,5 mld USD) związane z utratą wartości, informuje Reuters.

Odpisy dotyczą czwartego kwartału 2020 r. i wynikają z planowanego zmniejszenia floty samolotów zarówno posiadanych, jak i leasingowanych oraz anulowania części zamówień na nowe maszyny.

Przewoźnik negocjuje obecnie z leasingodawcami redukcję floty ze 140 do 53 maszyn. Na koniec 2020 r. linia posiadała 131 samolotów.

Podjęte działania doprowadziły do spadku zobowiązań ogółem przewoźnika na koniec czwartego kwartału 2020 r. do 56,2 mld NOK z 66,8 mld na koniec III kw. Z kolei dług oprocentowany skurczył się o 8,3 mld do 40,2 mld NOK na koniec minionego roku.

Linia ostrzegła jednak, że jeśli nie uda się jej zrestrukturyzować zadłużenia i zobowiązań to ryzykuje wyczerpaniem się posiadanej gotówki do końca marca.

Firma, zarówno na krajowym rynku, jak i w Irlandii gdzie ma zarejestrowane większość aktywów uzyskała pod koniec 2020 r. ochronę przez bankructwem. Dzięki zmniejszeniu floty i redukcji zadłużenia chce wyjść ze stanu upadłości.