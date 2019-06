Nowa Piątka PiS ciąży budżetowi

Maj przyniósł 1100 zł dodatkowego świadczenia dla emerytów, a wraz z nim ponad 2 mld deficytu więcej niż w kwietniu.

Od stycznia do maja budżet państwa zanotował deficyt wysokości 2,158 mld zł. To wynik gorszy od notowanego na tym etapie w latach 2017 i 2018, aczkolwiek spodziewany, biorąc pod uwagę dodatkowe wydatki rządu na „13 emeryturę”, na co zwraca uwagę w komunikacie Ministerstwo Finansów. Pozytywny jest wzrost dochodów z podatku CIT aż o 18,7 proc. rok do roku, a także wpływy z PIT o 7,1 proc. lepsze niż w podobnym okresie zeszłego roku. Dochody budżetu państwa przekroczyły zeszłoroczny wynik o 8,6 mld zł. Jednocześnie wydatki były aż o 20 mld złotych wyższe niż w analogicznym okresie 2018 r., co oznacza, że założenia budżetowe zostały zrealizowane w niemal 40 procentach. Przypomnijmy, że według założeń ustawy budżetowej deficyt na koniec roku ma wynieść 28,5 mld złotych.