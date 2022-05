Nowy model współpracy nauki i biznesu w ramach 3W

Chcemy wspierać zrównoważony rozwój

Trzy pytania do Adama Żelezika dyrektora, Biura Inicjatyw Strategicznych BGK

Jaka będzie rola BGK w Interdyscyplinarnym Centrum Innowacji 3W?

Woda, wodór i węgiel to zasoby życia. A BGK jako państwowy bank rozwoju chce wspierać inicjatywy, które w zrównoważony sposób będą wpływały na zmiany cywilizacyjne. Stoimy u progu rewolucji energetycznej, którą przyspieszyła sytuacja geopolityczna. Naszym celem jest integracja biznesu, nauki i sektora publicznego – po to, by najciekawsze pomysły zostały zrealizowane.

BGK ma pomagać także w poszukiwaniu i pozyskiwaniu finansowania, bo każdy projekt na poszczególnych etapach rozwoju potrzebuje innego wsparcia.

BGK ma szczególną misję – musi uzupełniać luki, jakie powstają na rynku. Tworzymy w tym celu instrumenty i produkty, które uzupełniają niedobory kapitałowe. Podobnie będzie w przypadku inicjatywy 3W. Mamy różne projekty, na różnym etapie rozwoju i wiemy, które mają deficyt finansowy. Na wspieraniu badań na wczesnym ich etapie skupiają się Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowe Centrum Nauki – i na nie są pieniądze. Ale później, gdy projekt przechodzi do fazy gotowości technologicznej, staję się trochę „bezpański”. Jest dużo mniejsze zainteresowanie jego finansowaniem, bo na tym etapie potrzebne są już większe kwoty, za to ryzyko, że nie uda się go skomercjalizować, jest ciągle duże. Dlatego powołaliśmy fundusz inwestycyjny Vinci. Dziś pomaga on podmiotom, które już jakiś produkt mają i potrzebują rozwinąć działalność. Ale w tym roku chcemy powołać fundusz, który będzie wspierał projekty na dużo wcześniejszym etapie, w formule venture capital. Gdy projekt przejdzie do fazy komercjalizacji, na jego rozwój będziemy mogli zaproponować cały szereg instrumentów – od kredytu technologicznego po gwarancje kredytowe. Współpracujemy także z wieloma instytucjami otoczenia biznesu, jak PARP, ARP, PFR, NCBiR, NFOŚiGW, które także mają wiele instrumentów wsparcia. W ramach inicjatywy 3W będziemy doradzać, które z nich będą najodpowiedniejsze dla konkretnych projektów.

Kiedy się spodziewacie wymiernych efektów z tej współpracy –sformalizowanej i podpisanej podczas Impactu?

Spodziewamy się, że już w tym roku pojawią się konkretne projekty, które będziemy firmowali znakiem naszego centrum innowacji. Jestem o tym przekonany, bo równolegle do prac nad stworzeniem centrum wyszukiwaliśmy najbardziej innowacyjne start upy pracujące nad rozwiązaniami wpisującymi się w ideę 3W.