Obawy o 2019 r. uwzględnione w cenach akcji

Tegoroczne pogorszenie koniunktury na giełdzie nowojorskiej pozwoliło uwzględnić w cenach słabe perspektywy gospodarcze na 2019 r., uważa Isaac Poole z firmy inwestycyjnej Oreana Financial Services.

Zobacz więcej Isaac Poole, główny zarządzający Oreana Financial Services Bloomberg

Od początku roku indeks giełdy nowojorskiej zaliczył dwie korekty o głębokości co najmniej 10 proc. i znajduje się w okolicach pułapów, na których rozpoczynał rok. Jednocześnie sięgające co najmniej kilkanaście proc. zniżki notuje większość pozostałych rynków akcji, zarówno wschodzących, jak i rozwiniętych. Zdaniem Isaaca Poole’a, głównego zarządzającego Oreana Financial Services, taki okres dekoniunktury pozwolił uwzględnić w cenach wiele złych wiadomości.



- Doszliśmy do momentu, kiedy inwestorzy uwzględnili w cenach aktywów dość niekorzystne perspektywy na 2019 r., związane z niepewnością co do handlu oraz z wynikającą z niej niepewnością co do koniunktury gospodarczej – ocenia specjalista, który we wtorek był gościem telewizji Bloomberg.



Według niego rynki wątpią w możliwość dojścia na kończącym się w sobotę szczycie grupy G20 do porozumienia rozwiązującego problem napięć handlowych. Jednocześnie inwestorzy oswajają się z myślą, że warunki handlu międzynarodowego przez wiele lat nie poprawią się do stanu sprzed pojawienia się napięć między USA a Chinami. Choć amerykański wzrost gospodarczy osiągnął już szczyt i będzie zniżkował w kierunku 3 proc., to nadal jest to wynik powyżej potencjału, a to oznacza, że środowisko korzystne dla inwestorów z giełdy nowojorskiej utrzyma się, zapowiada również Isaac Poole. Ostatnia przecena ropy i umocnienie dolara powinny złagodzić presję inflacyjną, a to oddala groźbę słabszych od oczekiwań wyników spółek zza oceanu, argumentuje specjalista.



- Historycznie w miarę zbliżania się końca cyklu koniunkturalnego amerykańskie akcje zaskakiwały raczej na plus. Dlatego sądzę, że po ostatniej korekcie jest pole do zwyżek indeksów, choć o kontynuację lepszego zachowania na tle innych rynków akcji może być już ciężko – zapowiada ekspert Oreana Financial Services.