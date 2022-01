Oczekiwania inflacyjne japońskich gospodarstw domowych skoczyły do ​​najwyższego poziomu od 13 lat. Największe obawy wzbudza wzrost cen energii.

Według ankiety przeprowadzanej co kwartał przez bank centralny, Japończycy oczekują, że do przyszłego roku inflacja wzrośnie do 5 proc. Byłby to najwyższy wskaźnik od grudnia 2008 roku.