Od 30 lat doradzamy przedsiębiorcom w Polsce

Rozmowa z Renatą Kabas-Komorniczak, partnerem zarządzającym Rödl & Partner

Firma Rödl & Partner została założona w 1977 r. w Norymberdze przez niemieckiego adwokata dr Bernda Rödla. Początkowo jednoosobowa kancelaria rozwijała się bardzo dynamicznie. Od 1989 r.

Reprezentanci zespołu BPO w warszawskim biurze Rödl & Partner, od lewej: Anna Olszewska, Associate Partner, Tomasz Balcerak, Associate Partner, Marzena Rączkiewicz, Partner, Benita Soczewka-Piwowarczyk, Associate Partner, Renata Kabas-Komorniczak, Partner Zarządzający oraz Urszula Pomorska, Associate Partner.

Rödl & Partner zaczęła rozszerzać swoją działalność na Niemcy Wschodnie, niedługo potem poza granice Niemiec. Pierwsze biuro na wschód od Niemiec powstało w Pradze, a następne w Budapeszcie i w Warszawie. W tej chwili kancelarie Rödl & Partner znajdują się w 48 krajach świata, a usługi dla klientów świadczy ponad 5000 specjalistów. W 2022 r. spółka świętuje 30-lecie swojej działalności w Polsce.

W jakim miejscu znajduje się Rödl & Partner po trzech dekadach obecności na polskim rynku?

Jesteśmy istotnym, dużym i stabilnym elementem rodziny Rödl & Partner. Działamy nieprzerwanie od 1992 r. i nieustannie się rozwijamy. W tej chwili mamy 6 biur: w Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Poznaniu, War-szawie i Wrocławiu, zatrudniamy około 550 osób. Oferujemy szeroki wachlarz usług: audyt, BPO (księgowość finansowa, płacowa, raporting dla klientów), doradztwo prawne i podatkowe; w mniejszym zakresie także consulting gospodarczy, nowe technologie i cyberbezpieczeństwo. Polska spółka pod względem liczby pracowników jest druga na świecie w grupie, a pod względem przychodów trzecia — wyprzedzają nas tylko Niemcy. Nasza kancelaria wyróżnia się także liczbą menadżerów, którzy pracują dłużej niż 10 lat, niektórzy pracownicy związani są z firmą od początku jej istnienia.

Naszą skuteczność i pozycję na rynku potwierdzają liczne wyróżnienia. Co roku znajdujemy się w rankingu Book of Lists, gdzie w kategorii BPO i doradztwo podatkowe od kilku lat zajmujemy pierwsze miejsce. Jesteśmy dumni również z osiągnięć w rankingach „Rzeczpospolitej” (prawnym, podatkowym i audytorskim) – w których regularnie zajmujemy wysokie miejsca (dwa lata temu byliśmy na 5. miejscu po wielkiej czwórce), a także z sukcesów w rankingu „Dziennika Gazety Prawnej” czy Diamentach Forbesa. Cenimy sobie oczywiście kolejne wyróżnienia w Gazelach Biznesu, które pokazują nasz stabilny wzrost. Cieszą nas wszystkie indywidualne osiągnięcia: nasza koleżanka Monika Behrens znalazła się na liście 25 najlepszych prawniczek Forbesa. Z kolei Katarzyna Judkowiak i Dominika Tyczka-Szyda zostały wyróżnione w podatkowym rankingu „Rzeczpospolitej”, pierwsza w kategorii „tax compliance”, druga „ceny transferowe”. Bardzo ważne są dla nas wszystkie pochwały i pozytywne opinie klientów, z którymi jesteśmy często związani od początku naszej działalności. Chcę im za to serdecznie podziękować.

Historia Rödl & Partner w Polsce to w dużej mierze również historia pani kariery zawodowej. Z czego jest pani szczególnie dumna?

Z firmą jestem związana od 2004 r., zaczynałam od zarządzania działem BPO w Warszawie. Później zostałam współkierownikiem oddziału warszawskiego, a następnie gdańskiego. W 2014 r. awansowałam na stanowisko partnera w polskiej spółce, a od 1 stycznia 2020 r. sprawuję funkcję jednego z siedmiu partnerów zarządzających firmą na świecie. Od początku pracy w Rödl & Partner moim zadaniem było ujednolicenie procesów. Największym projektem, który zainicjowałam w polskiej spółce, a który później przyjął się szeroko w pozostałych krajach, jest Business Process Excellence (BPE), opierający się na praktykach szczupłego zarządzania. Lean management funkcjonował już w wielu firmach produkcyjnych na świecie, ale nie był wdrażany w usługach. Metodologia ta wymagała odpowiedniego przeformatowania do specyfiki tego rynku. Poprzez pozytywną komunikację wskazującą na chęć nadania pracy wartości dodanej i poczucia większego sensu, chcieliśmy doprowadzić do ograniczenia rutyny i działań, które zajmują czas.

Zachęcaliśmy pracowników każdego szczebla do kwestionowania status quo i stosowania zasady „5 why”, zamiast wypełniania poleceń i oczekiwań bez zastanowienia — po to, aby efekt wykonania zadania był wart czasu, który się na niego poświęciło. Na początku wystartowaliśmy ze zmianą w kilku oddziałach w Polsce, później było 6 krajów projektowych, a w tej chwili pracujemy tą metodą w 30 krajach.

Wiemy, że później również inne kancelarie, wzorując się na nas, zaczęły wprowadzać te same metody zarządzania zespołami i obsługi klienta.

Czym jeszcze wyróżnia się Rödl & Partner wśród konkurencji?

Nasze przedsiębiorstwo to jeden organizm. Nie tworzymy sieci firm, a właśnie jedną firmę. Jesteśmy właścicielem spółek w poszczególnych krajach, wszystkie one współpracują ze sobą i korzystają nawzajem ze swoich doświadczeń. Bezpośredni kontakt z kolegami i długi czas pracy osób na stanowiskach menadżerskich wyraźnie odróżnia nas od innych firm na rynku.

Bardzo ważna jest też interdyscyplinarność naszych usług, która była marzeniem założyciela firmy i do dziś jest elementem wyróżniającym Rödl & Partner. Dr Bernd Rödl był biegłym rewidentem, adwokatem oraz doradcą podatkowym. Bardzo rzadko udaje się jednej osobie połączyć te trzy kompetencje. Podążając jego śladem firma trzyma wszystkie te umiejętności w jednym ręku.

Chcemy być najlepszym doradcą dla firm z grupy tzw. Mittelstand, czyli zarówno małych i średnich przedsiębiorstw, jak i ogromnych niemieckich firm rodzinnych typu Volkswagen, Daimler, które często są notowane na światowych giełdach papierów wartościowych. Wielkość kancelarii w Polsce pozwala nam pracować dla przedsiębiorstw właśnie z grupy Miittelstand, jak np. VanGraff, jak i dla firm z innym kapitałem zagranicznym np. MAX Burgers czy Sketchers. Mamy też wielu klientów, którzy są polskimi podmiotami działającymi za granicą.

Podstawowe wartości, którymi kierujemy się w naszej działalności, w biznesie, to przedsiębiorczość, empatia i troska. Uczymy naszych doradców aby stawiali siebie w roli klienta i zawsze starali się patrzeć na sprawę jego oczami. Bardzo ważne jest też dotrzymywanie słowa i regularna komunikacja z klientem, pozwalające zbudować zaufanie. Dzięki międzynarodowym grupom roboczym wiemy, jaki dana sytuacja może mieć wpływ w innych krajach i jesteśmy w stanie ją szeroko przeanalizować. Nieustannie zwiększamy kompetencje naszych zespołów, jesteśmy przygotowani na zmiany, możemy błyskawicznie reagować. Jesteśmy wysoce skuteczni.

Troską należy otoczyć nie tylko klientów, ale przede wszystkim koleżanki i kolegów, a także środowisko, w którym żyjemy.

Działamy 45 lat na świecie, 30 lat w Polsce i jesteśmy świadomi wpływu ekonomicznego, środowiskowego, społecznego na otoczenie oraz odpowiedzialności.

Realizujemy kilkadziesiąt projektów CSR: sadzimy drzewa, adoptujemy pszczoły, realizujemy projekty z zakresu różnorodności, rozwijamy obszar etyki w naszej organizacji, współpracujemy z fundacjami. Sama jestem prezesem fundacji „Kochasz dopilnuj", w której propagujemy profilaktykę raka piersi i raka jąder m.in. poprzez zachęcanie do samobadania. Zorganizowaliśmy również warsztaty w tym zakresie w naszej firmie. Staramy się, żeby nasze biura były coraz bardziej ekologiczne. Rozpoczęliśmy projekt Office for One Planet z doradcą zewnętrznym Little Greefinity. Do 2022 r. planujemy zoptymalizować gospodarkę zasobami biura, wywrzeć pozytywny wpływ na środowisko, klimat i nawyki pracowników. Propagujemy korzystanie z roweru jako środka transportu, co roku latem organizujemy grywalizacje pracownicze. W Niemczech dopłacamy połowę raty leasingowej do roweru i planujemy to rozwiązanie wdrożyć w Polsce. W ten sposób tworzymy przyszłość.

„Tworzymy przyszłość” to również hasło przewodnie tegorocznego jubileuszu. Co się pod nim kryje?

Świat, w którym obecnie żyjemy nieustająco się zmienia. Określany jest akronimem VUCA, oznaczającym zmienność, niepewność, złożoność i niejednoznaczność. Wymaga on od nas, abyśmy byli przygotowani do przemian, nawet jeśli nie wiemy, jakie one będą. Swoją przyszłość tworzymy już dziś. Jej filary to zwinność i kreatywne myślenie oraz transformacja cyfrowa. Do tego empatia i troska, dzięki którym klienci czują się przy nas bezpiecznie — bo właśnie bezpieczeństwo będzie w przyszłości kluczowe. Mam nadzieję, że dotychczasowa umiejętność reakcji na zmiany będzie nadal nam towarzyszyła, to ona zapewnia nam stabilność. A to najbardziej cenią w nas klienci — jesteśmy dla nich jak skała.

Jak będziecie świętować?

Mamy cały program obchodów naszego 30-lecia. Jego najważniejszymi punktami będzie uroczysta gala, którą organizujemy dla naszych pracowników, z udziałem naszych partnerów i innych ważnych dla nas osób oraz uroczyste otwarcie nowego biura w Krakowie, gdzie odbędzie się spotkanie dla klientów łączące jubileusz z wykładami merytorycznymi.