Od kwietnia przejazdy Kolejami Śląskimi do „kulturalnych miejsc” za pół ceny

Z przejazdów Kolejami Śląskimi do ponad 300 „kulturalnych miejsc” w woj. śląskim za pół ceny mają od kwietnia korzystać mieszkańcy regionu. To planowany efekt jednego z projektów, wybranych do realizacji w wojewódzkim budżecie obywatelskim na 2020 r.

Jak przekazali w przesłanej PAP w niedzielę informacji przedstawiciele projektu „Pociąg do Kultury”, jego autorem jest Michał Nowak – cieszynianin, pracujący m.in. w Cieszyńskim Centrum Informacji. Projekt zgłoszono w ub. roku do I Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Woj. Śląskiego – o puli środków 10 mln zł.



Projekt zakłada zapewnienie tańszego o 50 proc. biletu kolejowego na przejazdy do kin, teatrów, muzeów, ośrodków kultury, opery, filharmonii, galerii sztuki oraz na festiwale i przeglądy: filmowe, muzyczne, teatralne czy folklorystyczne. Mogą one znajdować się lub odbywać w ok. 100 miejscowościach regionu, do których docierają pociągi Kolei Śląskich.



W połowie grudnia ub. roku okazało się, że w głosowaniu budżetu obywatelskiego uczestniczyły ok. 24 tys. osób, a na projekt „Pociąg do Kultury” oddano 1165 głosów. 13 stycznia Sejmik Woj. Śląskiego zatwierdził do realizacji listę 43 projektów, w tym pomysł Nowaka. „To zielone światło dla +Pociągu do kultury+” - podkreślili w niedzielę przedstawiciele przedsięwzięcia.



„Projekt ten zakłada tańsze o 50 proc. przejazdy mające na celu odwiedzenie ponad 300, specjalnie wyselekcjonowanych, śląskich +miejsc kultury+, dając mieszkańcom woj. śląskiego możliwość wykorzystania 2 tys. przejazdów miesięcznie, realizowanych przez Koleje Śląskie” - przekazano w niedzielnej informacji.



Zgodnie ze szczegółowymi założeniami projektu, ma on rozpocząć się od II kw. 2020 r. i potrwać do wyczerpania środków w 2020 r. Gdy kupi się bilet kolejowy „tam” (płacąc 100 proc. lub mniej – z ustawową lub handlową ulgą) oraz bilet np. do teatru, to na ich podstawie, w kasie lub u konduktora wystawiany ma być bezpłatny bilet powrotny (ważny tego samego lub następnego dnia).



„Pomysł powstał prawdopodobnie zanim ktokolwiek pomyślał o tym, żeby utworzyć Marszałkowski Budżet Obywatelski, choć dużo wskazuje na to, że jego koncepcja idealnie wpasowała się w założenia projektów wojewódzkich. Można więc powiedzieć, że +Pociąg do Kultury+ tylko czekał, żeby dodać go do rozkładu jazdy na rok 2020” - ocenił Nowak.



„Mam nadzieję, że realizacja tego projektu będzie odpowiadała oczekiwaniom osób, które go poparły, a koncepcja okaże się ponadczasowa i będzie mogła zaistnieć w przyszłości, również niezależnie od Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego tak, jak to miało miejsce w przypadku akcji +Kolej na Muzea+” - dodał pomysłodawca projektu.



Nawiązał w ten sposób do prowadzonej od 2017 r. wakacyjnej akcji Kolei Śląskich, zapewniającej 20-procentową zniżkę na wstęp do placówek muzealnych, położonych w zasięgu działania tego przewoźnika. „Kolej na muzea” zachęcała do korzystania z oferty placówek, jednocześnie zapewniając im reklamę.



Projekt „Pociąg do Kultury” - którego koszt oszacowano na nieco ponad 205 tys. zł - ma rozszerzyć ten pomysł. Szczegóły związane z wdrożeniem przedsięwzięcia mają być dostępne na jego profilu na Facebooku.



Głosowanie pierwszej edycji budżetu obywatelskiego woj. śląskiego trwało od 12 do 30 listopada ub. r. Wybierać można było spośród 85 dopuszczonych projektów, pula budżetu wyniosła 10 mln zł. W głosowaniu elektronicznym odnotowano 23 683 ważne głosy. Do realizacji w tym roku zatwierdzono 43 projekty na łączną kwotę wsparcia ponad 9 mln zł.



Śląski budżet obywatelski podzielono na dwie pule. Pierwszą, w wysokości 2,5 mln zł, przeznaczono na zadania wojewódzkie, służące całemu regionowi. Drugą pulę, w wysokości 7,5 mln zł, rozdysponowano na zadania podregionalne. W tym celu województwo podzielono na 7 podregionów (projekt musiał obejmować co najmniej dwa powiaty).



Lista wybranych do realizacji zadań i inne szczegółowe informacje znajdują się na stronie bo.slaskie.pl.