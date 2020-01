Rozmowa z Adrianą Stempkowską, dyrektor zarządzającą TSC sp. z o.o.

Spółka TSC — międzynarodowy lider usług chemicznych w branży papierniczej — otrzymała certyfikat FSC. Oznacza to, że surowiec, który pozyskuje do produkcji, spełnia standardy odpowiedzialnej gospodarki leśnej w zakresie zarówno społecznym, ekologicznym, jak i ekonomicznym. Czy to kolejny certyfikat do kolekcji?