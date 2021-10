Offshore kręci się coraz mocniej

Coraz więcej polskich i zagranicznych spółek energetycznych planuje inwestycje w morskie farmy wiatrowe (offshore) na Bałtyku. Zgodnie z prognozą w PEP2040, łączna moc zainstalowana w tych elektrowniach do 2040 r. ma wynieść 9,6 GW, jednak niemal na pewno zostanie ona przekroczona.

Przed kilkoma dnia Zespół Elektrowni PAK ogłosił, że podpisał list intencyjny z duńskim Ørsted w celu podjęcia wspólnego przedsięwzięcia budowy morskich wiatrowych farm (offshore wind farms) na Bałtyku. Pierwszym etapem tej współpracy ma być wzięcie udziału tych dwóch firm w nadchodzącej aukcji na lokalizacje farm wiatrowych na polskim obszarze Morza Bałtyckiego, a jeśli wygrają to utworzą spółkę typu joint venture, w której każdy z nich będzie miał po 50 proc. udziałów. To umożliwiłoby takiej spółce możliwość udziału w aukcjach na wsparcie dla morskich farm wiatrowych w polskiej części Bałtyku, które są planowane na 2025 i 2027 r. Ten plan jest jednym z istotnych elementów transformacji energetycznej ZE PAK, który do 2030 r. planuje stać się neutralnie klimatyczne.