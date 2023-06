Onde sprzedało Cyrankę. Znów ktoś na GPW wiedział wcześniej?

Wartość Cyranki w formule enterprise value została ustalona na kwotę ok. 75,0 mln zł. Ostateczna kwota, którą Onde otrzyma od Engie zostanie skorygowana o wartość kapitału obrotowego netto oraz wartość zadłużenia netto Cyranki, w tym zadłużenia z tytułu kredytów na finansowanie budowy projektów, zawartego w styczniu (56 mln zł). Engie ma spłacić to zadłużenie.

Zobacz także Nowa afera na GPW. Głos zabrał nawet premier

- To dla nas bardzo istotne wydarzenie i powód do ogromnej satysfakcji, ponieważ to nasz debiut jako dewelopera, zakończony udaną komercjalizacją - komentuje Paweł Średniawa, prezes Onde.

Kurs zareagował zwyżką.

Kolejna sprawa dla UKNF?

Co ciekawe, Onde podało dziś, że warunki sprzedaży Cyranki uzgodniono z Engie 16 czerwca, ale zdecydowano się wówczas na opóźnienie publikacji informacji poufnej. Tymczasem tego dnia kurs tego dnia urósł o 12,4 proc. do 12,3 zł, czemu towarzyszyły obroty wielokrotnie przekraczające średnią. Nie pojawiła się wówczas żadna inna informacja, mogąca uzasadniać zwyżkę.