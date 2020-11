Oni najlepiej budują zaangażowanie i lojalność pracowników

Credit Agricole Bank Polska i Żabka Polska – kampanie tych firm zostały wyróżnione najwyżej w kategorii dotyczącej budowania zaangażowania i lojalności pracowników.

Nagroda główna: Credit Agricole Bank Polska

Badanie zaangażowania pracowników przeprowadzone przez bank Credit Agricole Polska w 2018 r. pokazało, że mimo podejmowanych działań nie wzrosło ono od poprzedniego roku i było niższe niż w Grupie Credit Agricole na świecie.

To zmotywowało bank do nowego podejścia do tematu. Stworzył on serię inicjatyw i założył, że dzięki nim zaangażowanie pracowników będzie rosło co najmniej o jeden punkt rocznie. Tymczasem w ciągu roku wzrost wyniósł aż 6 pkt proc.

- Na zaangażowanie wpływa wiele elementów środowiska pracy, wymagało to więc od nas przygotowania rozwiązań w różnych obszarach i tematach. Zmieniliśmy kulturę pracy, angażując pracowników do budowania silnej społeczności. Zachęcaliśmy też do testowania nowych rozwiązań i nawyków w organizacji pracy, promowaliśmy nowe spojrzenie na poczucie spełnienia, różnorodność i well-being. Nasz projekt był wielowymiarowy i skierowany do wszystkich grup pracowników, wymagał więc dobrej synchronizacji działań – mówi Anna Podlewska, dyrektor ds. strategicznych inicjatyw HR.

Dobre wyniki inicjatyw zmotywowały bank do kontynuacji działań w tym roku. Zostały one zebrane w jeden program People Power.

Wyjątkową sytuację stworzyła pandemia, która była dla banku dodatkowym impulsem do weryfikacji znaczenia angażującego środowiska pracy w formule hybrydowej i przeniesienia aktywności do świata online.

- Dzięki kwartalnemu, pulsacyjnemu badaniu nastrojów i potrzeb pracowników wiedzieliśmy, na czym powinniśmy się skoncentrować. Zwróciliśmy większą uwagę na nowe wyzwania menedżerów dotyczące integracji zespołów, uwzględnienia indywidualnej sytuacji pracowników i wsparcia w adaptacji do nowej rzeczywistości. Konsekwentna praca nad zaangażowaniem uwrażliwiła nas na różnorodność potrzeb i perspektyw pracowników – mówi Anna Podlewska.

Bank przygotował m.in. grafiki odwołujące się do pracy zdalnej, zarządzania czasem i organizacją pracy w zespole w warunkach lockdownu. Pracownicy otrzymali wsparcie psychologiczne, a ich dzieci domowe przedszkole online, dzięki czemu rodzice mogli zostać nieco odciążeni podczas pracy. Powstała też 700-osobowa grupa na Facebooku, na której można wymieniać się przysługami.

Po trzech miesiącach pandemii, gdy praca hybrydowa w organizacji była już ustabilizowana, bank zrealizował kick off People Power Days. Wydarzenie miało charakter festiwalu online – to 22 wydarzenia w postaci webinarów z ekspertami, spotkań z zarządem i top

executives. Była to okazja do integracji rozproszonej społeczności banku i inspiracja do skutecznego działania w nowej rzeczywistości.

W tym roku zaangażowanie pracowników okazało się większe o 7 pkt proc. niż w 2019 r.

Kapituła Siły Przyciągania doceniła fakt, że w projekt zostało zaangażowanych wiele osób działających na różnych szczeblach firmy. Wszystkie inicjatywy rozpoczynały się komunikacją ze strony zarządu. Ich ambasadorami było 340 pracowników-ochotników. Ponadto kapituła podkreśliła, że projekt okazał się bardzo rozbudowany i skuteczny. Umożliwił zaopiekowanie się różnymi typami pracowników. Warte docenienia jest także bardzo analityczne podejście banku, które wykraczało poza zwykłe badanie zaangażowania pracowników.

Wyróżnienie: Żabka Polska

Pracownicy działający w różnych częściach Polski i na wielu stanowiskach: od magazynierów po specjalistów i menedżerów – taki zespół niełatwo zaangażować. Żabka sobie z tym poradziła. W 2019 r. postawiła sobie za cel zdefiniowanie wartości, które zwiększyłoby zaangażowanie pracowników i wpłynęło na ich identyfikację z firmą.

W proces już na samym początku został zaangażowany zarząd firmy, który zaprosił 40 pracowników do procesu definiowania wartości. Natomiast dla całej firmy zorganizowano konkurs pisarski. Jego dwunastu zwycięzców pojechało na tygodniowe warsztaty do Apenińskiej Szkole Żywej Filozofii w Trevi nel Lazio we Włoszech. Tam pod okiem Marcina Fabjańskiego współtworzyli powieść o Żabce, opartą na wypracowanych wcześniej wartościach.

Potem do wszystkich pracowników trafiały kolejne rozdziały książki zatytułowanej „Noc szeptów”, która opowiadała historię tajemniczego Maksa Szumskiego. Były też spotkania i warsztaty, podczas których zwycięzcy konkursu pisarskiego moderowali dyskusje na temat wartości Żabki. Na koniec każdy pracownik otrzymał w prezencie egzemplarz książki.

W projekt zostało zaangażowanych ponad tysiąc pracowników firmy, która zatrudnia 1,6 tys. osób. Obecnie zaangażowane osoby stanowią ponad połowę jej załogi, co oznacza aż 100-procentowy wzrost. Natomiast odsetek osób niezaangażowanych spadł o 16 proc. – z 55 do 39 proc., a aktywnie niezaangażowanych - z 23 do zaledwie 8 proc.