Opóźnienie jest tylko techniczne

Andrzej Duda od czasu do czasu stara się podkreślić, że nie jest tylko automatem podpisowym, wykonującym usługi polityczne dla macierzystej partii. W zdecydowanej większości wypadków wykonuje, ale niekiedy się zastanawia, zwłaszcza gdy koledzy wchodzą w jego buty i przedwcześnie oznajmiają prezydencką decyzję.

Najświeższym przykładem jest lekki poślizg w podpisaniu przez prezydenta rozporządzenia o wprowadzeniu stanu wyjątkowego na skrawku państwa wzdłuż granicy z Białorusią. Jego pomysłodawca Mariusz Kamiński, minister spraw wewnętrznych i administracji, 31 sierpnia oznajmiał, że postawienie prezydenckiej kropki nad „i” to kwestia godzin – a jednak tak się nie stało. Osobiście założyłem, że koledzy się dogadali i we wtorek czatowałem przy elektronicznym Dzienniku Ustaw aż do północy, spodziewając się opublikowania rozporządzenia nawet w ostatniej chwili. Przy standardowym terminie wejścia w życie „następnego dnia po dniu ogłoszenia” realne vacatio legis potrwałoby kilka minut. To wcale nie żart, zwłaszcza w pierwszej kadencji rządów PiS często uprawiano wspomniany podpisowy i publikacyjny proceder. Właśnie tak błyskawicznie weszła do obiegu prawnego np. ważna ustawa dotycząca Trybunału Konstytucyjnego – no tak, ale był on największym wrogiem tzw. dobrej zmiany i przeciwko niemu wytaczano najróżniejsze działa, również stosowano chwyty proceduralno-terminowe.