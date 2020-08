Ostatni raz na szybkiej ścieżce

300 mln zł wesprze prace badawczo-rozwojowe prowadzone przez MŚP, duże firmy i ich konsorcja.

To już ostatnia odsłona najpopularniejszego konkursu dotacyjnego dla przedsiębiorców, którzy prowadzą projekty B+R. Celem tych przedsięwzięć powinno być opracowanie innowacyjnych rozwiązań możliwych do wdrożenia w działalności gospodarczej. Budżet konkursu szybka ścieżka (poddziałanie 1.1.1 POIR) to 300 mln zł. Nabór jest podzielony na dwie rundy, a każda z nich ma innych adresatów. W pierwszej rundzie trwającej do 21 sierpnia Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) czeka na projekty dużych przedsiębiorstw i ich konsorcjów, w skład których mogą wejść MŚP i jednostki naukowe. Natomiast druga runda ruszy 22 sierpnia.