Ostatnie dni zapisów do jubileuszowego Biegu Firmowego

Do 10. edycji Biegu Firmowego zgłosiło się już ponad 10 tys. uczestniczek i uczestników z 400 firm.

Wiele firm – jeden cel, tak w skrócie można opisać działalność Biegu Firmowego, który w tym roku obchodzi swoje 10-lecie. Z tej okazji ogłoszono 10 małych bohaterów Fundacji Everest, dla których odbędzie się tegoroczna sztafeta charytatywna. Dochód zostanie przekazany na ich leczenie i rehabilitację.

Dotychczasowe sukcesy charytatywnej sztafety biegowej to ponad 66 tysięcy uczestników i uczestniczek, 2,2 tys. zaangażowanych firm i prawie 1,5 mln zł przekazanych na leczenie i rehabilitację podopiecznych Fundacji Everest. W tym roku impreza odbędzie się 28 maja w formie stacjonarnego wydarzenia we Wrocławiu i online, z dostępem do aplikacji. Event we Wrocławiu cieszy się ogromnym zainteresowaniem firm, do którego przyczyniło się również zniesienie obostrzeń dla imprez masowych.

Niezmienną formułą imprezy jest bieg pięcioosobowych drużyn firmowych na dystansie pięciu kilometrów. Przedsiębiorstwa mogą zgłaszać dowolną liczbę zespołów na stronie www.biegfirmowy.pl. Wiążące pozostają również terminy sprzedaży poszczególnych pakietów. Pakiet premium, najczęściej wybieranym przez firmy, jest dostępny tylko do 14 kwietnia. Pakiet standard do 21 kwietnia, natomiast pakiet basic (tylko dla biegu online) będzie można kupować najdłużej – do 12 maja.

Organizatorzy przewidują, że w tegorocznej edycji weźmie udział ponad 12 tys. pracowników reprezentujących prawie 600 firm z całej Polski. Wśród nich są już m.in. 3M, Boehringer Ingelheim, Collins Aerospace Wrocław, Garmin Wrocław, Credit Suisse, Deviniti, ZF, Kaufland, Pyszne.pl, Neon Shake.

Biorąc udział w Biegu Firmowym, uczestniczki i uczestnicy mogli korzystać również z treningów mentalnych, które zostały specjalnie dla nich przygotowane w aplikacji Mindy. Kwiecień to miesiąc treningów fizycznych w aplikacji Activy. Szczegółowe informacje na temat bieżących działań media społęcznościowe.

W 2021 r. Bieg Firmowy zdobył tytuł Event roku w kategorii CSR oraz nominację w kategorii Sport. Za organizację wydarzenia odpowiedzialna jest Fundacja Everest, natomiast realizatorem jest Compani.

Patronem Biegu Firmowego jest „Puls Biznesu”. Zapraszamy do zapisów, w końcu łączy nas wspólny cel!