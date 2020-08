Oszczędności francuskich gospodarstw domowych gwałtownie wzrosły, podczas gdy zyski przedsiębiorstw spadły w drugim kwartale roku, pisze Reuters.

Oszczędności francuskich gospodarstw domowych gwałtownie wzrosły, podczas gdy zyski przedsiębiorstw spadły w drugim kwartale roku, pisze Reuters.

Jedna z najostrzejszych blokad w Europie doprowadziła francuską gospodarkę do 13,8 proc. recesji od kwietnia do czerwca, podała agencja statystyczna INSEE potwierdzając wstępny odczyt.

Większość sklepów, kawiarni i hoteli była zamknięta od połowy marca do 11 maja. Niewydane środki pieniężne podniosły stopę oszczędności gospodarstw domowych do rekordowego poziomu 27,4 proc. dochodu. Wydatki konsumenckie spadły w drugim kwartale o 16,4 proc. W lipcu wzrosły o 0,5 proc. w stosunku do czerwca.

Rząd liczy na to, że gospodarstwa domowe wydadzą oszczędności, które mogą sięgnąć w tym roku 100 mld euro, czyli równowartość 4 proc. PKB, aby pomóc przyspieszyć ożywienie gospodarcze.