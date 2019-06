Oto najlepsze konta oszczędnościowe

W czerwcu doszło do niewielkiej korekty stawek najwyżej oprocentowanych rachunków oszczędnościowych

W rankingu lokat w ostatnich tygodniach sporo się pozmieniało, głównie za sprawą Idea Banku, Inbanku i Getin Banku, które obniżały — czasem drastycznie — oprocentowanie depozytów. W zestawieniu kont oszczędnościowych zmiany są natomiast kosmetyczne. Na podium utrzymały się propozycje Citi Handlowego i Getin Banku, ale obie propozycje mają jedną, podstawową wadę: za spełnienie długiej listy wymagających warunkównagrodą jest co prawda 3,5-4 proc. w skali roku, ale limit wkładu z promocyjnymi odsetkami to ledwie 10 tys. zł. Do pierwszej trójki wskoczył Idea Bank z kontem Idealnie Prostym, na którym stawka to 3,2 proc. dla kwoty do 20 tys. zł, a powyżej (z limitem 200 tys. zł) wynosi dość atrakcyjne 2,5 proc.